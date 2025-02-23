Найсмачніші хрусткі деруни: як правильно приготувати картопляні оладки

Картопляні деруни – страва, що зачаровує смакові рецептори багатьох своєю пікантністю та ніжністю водночас. Приготовані переважно з картоплі, ці оладки можна смакувати як основну страву або як чудовий гарнір.

Хрусткі деруни найкраще смакують зі сметаною. Ця страва завжди буде смачною та апетитною, якщо знати декілька "секретів". Як правильно смажити деруни розповідає 24 Канал з посиланням на Lady.

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Як правильно смажити деруни

При приготуванні дерунів кулінари наголошують на важливості використання якісних інгредієнтів. Зокрема, дуже важливо вибирати картоплю з високим вмістом крохмалю, оскільки молоді сорти вважаються непридатними для цієї страви.

Правильна картопля – ключ до досягнення бажаного смаку та текстури дерунів.

Деякі господині додають цибулю до тіста. Однак, експерти застерігають від надмірного вживання, рекомендуючи збалансований підхід. На 2 порції ідеальні інгредієнти включають 3 – 4 великі бульби та одну цибулину, а також два яйця, спеції та сіль до смаку.

Також, що для багатьох дивно, деруни варто готувати без борошна, отримуючи тонку та хрустку текстуру. Але головне не помилитися зі ступенем просмажування і не пересушити – не варто ставити страву на надто великий вогонь.

Смажити картопляні оладки слід на розігрітій сковороді з олією до появи золотистої скоринки. Після приготування їх треба зняти зі сковороди й викласти на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб ввібрати надлишки олії.

Смачних вам дерунів!

А ви знаєте: як смажити картоплю без олії.