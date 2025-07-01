Буде як свіжа навіть в лютому: ідеальний спосіб заготівлі зелені на зиму

Заморожування – один з найефективніших методів заготівлі зелені на зиму. Він гарантує, що основні вітаміни та поживні речовини залишаться недоторканими, як і у свіжому продукті влітку.

Порадами, як правильно заморозити петрушку, ділиться 24 Канал з посиланням на BestHomeIdeas.

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Як правильно заморозити петрушку на зиму?

Експерти рекомендують ретельно підготувати петрушку до заморозки. По-перше, необхідно перебрати її, видаливши жовте або пошкоджене листя. Те, що залишилося, слід ретельно промити під проточною водою, а потім відкинути на друшляк.

Щоб забезпечити належне висихання, розкладіть листя тонким шаром на рушнику. Тоді подрібніть її, й легко використовуйте для додавання у свіжі супи або борщі взимку.

Наступний крок – розкладіть зелень по пакетах, щоб було зручно розморожувати. Також можете зберігати її в пластикових контейнерах з надійно закритими кришками.

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