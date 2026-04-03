Барбекю з риби ви ще не куштували: яку обрати та як замаринувати, щоб вразити усіх

Сезон гриля давно вже не обмежується лише свининою чи ковбасками – риба на вугіллі з’являється на решітці дедалі частіше. І не випадково: вона готується швидше та не потребує майже ніяких складнощів.

Проте, саме з рибою найчастіше виникає одна й та сама помилка – її або пересушують, або обирають не той вид, який справді підходить для гриля, повідомляє Kwestia smaku. Адже далеко не кожна риба однаково добре тримає форму та витримує температуру.

Як приготувати ідеальну рибу на грилі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 риба вагою приблизно 500 грамів (морський окунь, дорадо, форель);

– сіль;

– свіжозмелений перець;

– пів лимона;

– 1 зубчик часнику;

– кілька гілочок петрушки або свіжої зелені, зокрема орегано, чебрецю чи розмарину;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Насолода у кожному шматочку / Фото Kwestia smaku

Приготування:

Розпаліть вугілля й дочекайтеся, поки жар стане рівномірним, без сильного полум’я. Якщо риба ціла, почистьте її, промийте та добре обсушіть. З обох боків зробіть кілька неглибоких надрізів ножем, приблизно по 0,5 сантиметра. Натріть рибу сіллю та свіжозмеленим перцем зовні й усередині. У середину покладіть 2 скибочки лимона, а решту залиште для подачі. Туди ж додайте розрізаний навпіл зубчик часнику та кілька гілочок петрушки або іншої свіжої зелені. Зверху змастіть рибу оливковою олією. Викладіть її на решітку над жаром або помістіть у решітку для гриля, попередньо змащену оливковою олією. Смажте рибу на вугіллі приблизно 3,5 – 4 хвилини з кожного боку. Довше тримати не варто, інакше м’ясо може стати сухим. Подавайте, збризнувши соком із решти лимона.

Яка риба найкраще підходить для гриля і чим її маринувати?

Для гриля підходить не кожна риба. Ніжні види з пухкою м’якоттю швидко втрачають форму, можуть приставати до решітки й розпадатися ще до того, як встигнуть нормально підрум’янитися, пише Smaker.

Яка риба найкраща для смаження на грилі / Фото Unsplash

Найчастіше для гриля беруть жирні морські види – лосось, скумбрію, палтус. У них соковита м’якоть, виразний смак і достатньо природного жиру, щоб риба не пересихала під час смаження. Добре підходить і ціла риба – наприклад, форель або морський лящ. Її можна начинити лимоном, зеленню чи травами й запікати повністю. Якщо ж хочеться чогось легшого, можна обрати тріску, але її краще готувати у фользі, бо без додаткового захисту вона легко кришиться.

Що стосується приправ, то риба не любить надмірності. Тут важливо не перебити її смак, а лише м’яко його підкреслити. Найпростіша й водночас вдала основа – морська сіль, свіжозмелений перець, лимонний сік і оливкова олія. До цього добре пасують кріп, петрушка, чебрець або розмарин. Якщо хочеться маринаду, краще обирати швидкі й легкі варіанти. Класичне поєднання – лимонний сік, оливкова олія, часник і свіжа зелень.

Для більш яскравого смаку підійде маринад із соєвим соусом, імбиром і кількома краплями кунжутної олії. А для лосося особливо добре працює ніжна часниково-вершкова глазур, яка додає м’якості й виразнішого смаку. Зазвичай рибі вистачає зовсім небагато часу на вогні – приблизно 3 – 5 хвилин з кожного боку, хоча все залежить від товщини шматка.

Готовність легко визначити за м’якоттю: вона перестає бути прозорою всередині й починає легко розділятися. Саме тоді риба виходить соковитою, ніжною і справді вдалою для гриля.

