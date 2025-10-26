Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Найкращий осінній колорит: як приготувати білі гриби в сметані, щоб підійшли до всіх гарнірів
26 жовтня, 18:35
2

Найкращий осінній колорит: як приготувати білі гриби в сметані, щоб підійшли до всіх гарнірів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Білі гриби в сметані є універсальною стравою, що підходить до будь-яких гарнірів.
  • Вони легкі у приготуванні та можуть смакувати навіть просто з хлібом. 

Білі грибочки в сметані – це одна з найкращих страв осені, яка яскраво доповнить будь-яку трапезу. Вони дуже легкі у приготуванні та потішать своєю універсальністю.

Білі гриби в сметані – це та страва, від якої можна легко втратити голову. Вони прості у приготуванні та навіть можуть стати самостійним гарніром, особливо, якщо ви маєте для подачі ще й мʼясну страву. 24 Канал пропонує зберегти рецепт від Shuba повертатися до нього за кожної нагоди. 

Читайте також Ідеальний колір та смак: який інгредієнт для дерунів досвідчені господині тримають у секреті

Як приготувати білі гриби у сметані? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів білих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– сіль та перець до смаку;
– 100 грамів сметани;
– олія для смаження. 

Приготування:

  1. Білі гриби переберіть, очистіть від бруду й ретельно промийте. Великі екземпляри наріжте шматочками.
  2. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 10 – 15 хвилин. Після цього відкиньте гриби на друшляк і промийте під проточною водою.
  3. Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте невеликими кубиками.
  4. На сковороді розігрійте олію, викладіть овочі та обсмажуйте кілька хвилин до м’якої консистенції.
  5. Додайте відварені гриби й смажте все разом, періодично помішуючи, приблизно 10 хвилин.
  6. Посоліть, поперчіть, влийте сметану, перемішайте та тушкуйте під кришкою на слабкому вогні ще 10 хвилин.
  7. Такі гриби будуть смакувати навіть з хлібом! 

А ще вам може сподобатися простий рецепт білих грибів з ютуб-каналу "Жовта морква".

Як ще приготувати гриби? 

  • Коли надворі холодно, чудовим рішенням буде приготувати осінній суп з грибами. 

  • А також їх можна просто посмажити на сковороді – але перед цим правильно зварити