Найкращий осінній колорит: як приготувати білі гриби в сметані, щоб підійшли до всіх гарнірів
- Білі гриби в сметані є універсальною стравою, що підходить до будь-яких гарнірів.
- Вони легкі у приготуванні та можуть смакувати навіть просто з хлібом.
Білі грибочки в сметані – це одна з найкращих страв осені, яка яскраво доповнить будь-яку трапезу. Вони дуже легкі у приготуванні та потішать своєю універсальністю.
Білі гриби в сметані – це та страва, від якої можна легко втратити голову. Вони прості у приготуванні та навіть можуть стати самостійним гарніром, особливо, якщо ви маєте для подачі ще й мʼясну страву. 24 Канал пропонує зберегти рецепт від Shuba повертатися до нього за кожної нагоди.
Як приготувати білі гриби у сметані?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів білих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– сіль та перець до смаку;
– 100 грамів сметани;
– олія для смаження.
Приготування:
- Білі гриби переберіть, очистіть від бруду й ретельно промийте. Великі екземпляри наріжте шматочками.
- Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 10 – 15 хвилин. Після цього відкиньте гриби на друшляк і промийте під проточною водою.
- Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте невеликими кубиками.
- На сковороді розігрійте олію, викладіть овочі та обсмажуйте кілька хвилин до м’якої консистенції.
- Додайте відварені гриби й смажте все разом, періодично помішуючи, приблизно 10 хвилин.
- Посоліть, поперчіть, влийте сметану, перемішайте та тушкуйте під кришкою на слабкому вогні ще 10 хвилин.
- Такі гриби будуть смакувати навіть з хлібом!
