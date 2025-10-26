Лучший осенний колорит: как приготовить белые грибы в сметане, чтобы подошли ко всем гарнирам
- Белые грибы в сметане является универсальным блюдом, что подходит к любым гарнирам.
- Они легкие в приготовлении и могут смаковать даже просто с хлебом.
Белые грибочки в сметане – это одно из лучших блюд осени, которое ярко дополнит любую трапезу. Они очень легкие в приготовлении и порадуют своей универсальностью.
Белые грибы в сметане – это то блюдо, от которого можно легко потерять голову. Они просты в приготовлении и даже могут стать самостоятельным гарниром, особенно, если вы имеете для подачи еще и мясное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить рецепт от Shuba возвращаться к нему при каждом удобном случае.
Читайте также Идеальный цвет и вкус: какой ингредиент для драников опытные хозяйки держат в секрете
Как приготовить белые грибы в сметане?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов белых грибов;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– соль и перец по вкусу;
– 100 граммов сметаны;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Белые грибы переберите, очистите от грязи и тщательно промойте. Крупные экземпляры нарежьте кусочками.
- Залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 10 – 15 минут. После этого откиньте грибы на дуршлаг и промойте под проточной водой.
- Лук и морковь очистите, помойте и нарежьте небольшими кубиками.
- На сковороде разогрейте масло, выложите овощи и обжаривайте несколько минут до мягкой консистенции.
- Добавьте отваренные грибы и жарьте все вместе, периодически помешивая, примерно 10 минут.
- Посолите, поперчите, влейте сметану, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне еще 10 минут.
- Такие грибы будут смаковать даже с хлебом!
А еще вам может понравиться простой рецепт белых грибов с ютуб-канала "Желтая морковь".
Как еще приготовить грибы?
Когда на улице холодно, отличным решением будет приготовить осенний суп с грибами.
А также их можно просто пожарить на сковороде – но перед этим правильно сварить.