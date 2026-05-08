Леся Нікітюк поділилась рецептом дитячої запіканки: ні грама цукру і готувати лічені хвилини

Леся Нікітюк – не лише яскрава та талановита ведуча, а й неперевершена мама. Харчування – один з головних аспектів піклування про дітей, і тут зірка теж має чималий успіх.

Ведуча сімейного розважального шоу "єПитання на Новому" Леся Нікітюк запропонувала варіант швидкого й корисного сніданку для малюків. Тут немає ні грама цукру – тож цей рецепт сподобається усім мамам.

Збалансований раціон важливий для енергії та настрою дитини протягом дня. Та не менш важливо зберегти ресурс батьків. Тому в топ вриваються максимально прості та поживні страви. Провести 15 хвилин на кухні й без гори брудного посуду? Рецепт Лесі Нікітюк доводить, що це реально. Це справжня знахідка для молодих батьків.

Як приготувати запіканку для дитини?

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки борошна;

– пів стакана грецького йогурту;

– 100 грамів лохини.

Ваша дитина буде щаслива / Кодаж "єПитання"

Приготування:

Ретельно промийте лохину й розріжте кожну ягоду навпіл. У глибоку миску всипте борошно, додайте грецький йогурт, яйце й перемішайте до однорідної маси. Вилийте готову суміш у форму для запікання. Посипте нарізаною лохиною. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте протягом 10 хвилин.

Як вибрати борошно до запіканки?

Одним із найкращих видів борошна є цільнозернове. Воно виготовляється шляхом подрібнення цілого зерна пшениці, і в результаті має насиченіший смак і додаткові поживні речовини. Цільнозернове борошно є популярним для приготування хліба, оскільки воно має важчу та щільнішу текстуру, ніж борошно універсального призначення, розповідає Dont waste the crumbs.

Існує два види цільнозернового борошна – цільнозернове та біле пшеничне. Цільнозернове борошно містить висівки, зародок та ендосперм зерна пшениці, що забезпечує користь для здоров'я та вищий вміст клітковини. Біле ж пшеничне борошно має м'якший смак і колір, тому краще підійде для випічки, де не треба такого вираженого смаку здоби.

Що стосується запіканки, то борошно треба обирати залежно від того, якою має бути текстура. Якщо потрібна ніжна, м’яка запіканка без "гумової" щільності, зазвичай беруть звичайне пшеничне борошно вищого ґатунку й додають зовім трішки. Тут завдання не зробити тісто густим, а лише трохи зв’язати масу, щоб запіканка тримала форму після випікання. Занадто велика кількість борошна часто псує результат.

Сирна або овочева запіканка стає важкою, сухуватою й більше схожою на пиріг, ніж на ніжну страву з м’якою серединкою. Саме тому в багатьох рецептах частину борошна замінюють манкою, крохмалем або взагалі обходяться мінімальною кількістю сухих інгредієнтів. Для сирної запіканки інколи беруть рисове або кукурудзяне борошно – вони дають делікатнішу структуру й легший смак. Вівсяне робить масу щільнішою і трохи "вологішою".

Якщо запіканка овочева, наприклад із кабачків чи картоплі, важливіше не саме борошно, а те, наскільки добре прибрана зайва рідина з овочів. Інакше доведеться додавати більше сухих інгредієнтів, а це вже змінює текстуру та робить її більш "забитою".

На що звернути увагу при покупці борошна?

Тут варто дивитися не лише на назву чи ціну, а й на склад, кількість білка та стан упаковки. У хорошому пшеничному борошні склад максимально простий – лише пшениця або пшеничне борошно. Без ароматизаторів, підсилювачів, дивних домішок чи довгого списку добавок.

Для більшості домашньої випічки зазвичай обирають борошно з вмістом білка приблизно 10 – 12 грамів на 100 грамів продукту. Саме білок впливає на клейковину: чим його більше, тим еластичніше тісто.

Для хліба, піци чи дріжджового тіста часто беруть борошно з вищим вмістом білка – воно краще тримає структуру. Для млинців, бісквітів або ніжної випічки інколи більше підходить борошно з нижчим показником, щоб тісто не виходило занадто "важким". Саме тому одна й та сама пачка не завжди однаково добре працює для всіх рецептів.

Упаковка теж багато про що говорить. Вона має бути сухою, цілою, без дірок, грудок чи слідів вологи. Якщо пачка навіть трохи відсиріла, борошно всередині може втратити нормальну текстуру й запах. Варто дивитися і на дату помелу або термін придатності – старе борошно часто має затхлий запах і гірше поводиться у випічці.

Обирайте правильну упаковку. Найкращий варіант – паперовий пакет. Він забезпечує циркуляцію повітря та зменшує ризик утворення конденсату всередині. Якщо берете борошно в іншій упаковці, перевірте, щоб вона була сухою, без пошкоджень і слідів вологи,

– радить сайт Євгена Клопотенка.

Якщо є можливість побачити саме борошно, воно має бути однорідним, без темних цяточок, грудок і стороннього запаху. Хороше пшеничне борошно – легке, сипке й м’яке на дотик. Якщо воно збивається в щільні грудки ще в пакеті, це вже поганий знак.

