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Новини Смачно Кулінарні секрети Ідеальні яйця пашот всього за 3 хвилини: кулінарка з зіркою "Мішлен" розкрила секрет
19 червня, 14:21
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Ідеальні яйця пашот всього за 3 хвилини: кулінарка з зіркою "Мішлен" розкрила секрет

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Шеф-кухарка Саллі Ейб з зіркою "Мішлен" поділилася секретом приготування ідеальних яєць-пашот.
  • З цим рецептом яйця не рвуться і не розлазяться, поки їх не розрізати.

Приготування яєць пашот часто сприймається як трудомістке і складне завдання. Однак, за допомогою деяких хитрощів цей процес можна значно спростити.

Шеф-кухарка Саллі Ейб, яка має зірку "Мішлен", поділилася порадою, як постійно досягати ідеального яйця пашот. Секрет розкриває 24 Канал з посиланням на Express.

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Як приготувати ідеальне яйце пашот

  1. Охолодіть яйця у холодильнику. Витягніть та розбийте яйце в сито, нехай стече зайвий білок.
  2. Тоді доведіть до кипіння велику каструлю з водою – чим глибше, тим краще. Покладіть розбите яйце в невелику миску. Зменште вогонь, додайте краплю оцту та за допомогою віночка створіть ефект виру у воді, а потім швидко влийте яйце.
  3. Варіть 3 хвилини, вийміть з води шумівкою та заберіть зайву вологу за допомогою паперової серветки.

В результаті отримаєте ідеальне яйце пашот, яке не рветься і не розтікається.

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