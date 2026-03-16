Коли не можна довго місити фарш руками: що треба знати, щоб готувати котлети ресторанного рівня

Котлети – це повсякденна страва, тому важливо готувати її на найвищому рівні. Достатньо знати кілька секретів, щоб це вдавалося без жодних проблем.

Якщо навіть гарно старатися, то все одно є шанс перетворити котлети на "гуму". Який помилок сучасні шефи радять уникати – розповідає портал Onet.

Яких помилок у приготуванні котлет треба уникати?

Надто довге вимішування фаршу – одна з найбільш поширених проблем. Білкові зв’язки стають надто щільними, а тепло наших долонь розтоплює жир. У результаті замість соковитої та ніжної котлети ви отримуєте суху та жорстку масу, оскільки весь цінний сік витікає ще на стадії підготовки або під час смаження.

Вимішуйте інгредієнти лише до їх рівномірного з’єднання. Зазвичай для цього достатньо 1 – 2 хвилин.

Також важливо дати фаршу "відпочити", а не одразу класти на сковорідку. Це стабілізує структуру котлет, завдяки чому вони вийдуть ніжними та легкими.

Який хліб використовувати для котлет?

Це один з головних секретів приготування соковитих котлет. Беріть черству булку без скоринки та добре розмочіть її у молоці, радить портал Pysznosci.

Цей інгредієнт буде ідеальним фіксатором соків, який утримає їх всередині страви. Що стосується пропорцій, то цілком достатньо 150 грамів розмоченої булки на кілограм мʼяса.

