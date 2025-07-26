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26 липня, 08:08
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Вона розриває всі тренди: як приготувати красиву й смачну каву колд брю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Колд брю – це холодна кава, яка чудово підходить для спекотних днів і не потребує складних маніпуляцій для приготування. 
  • Найкраще вона смакує з молоком, вершками або морозивом. 

Горнятко ароматної кави – обовʼязковий ранковий ритуал навіть у вихідний. Але коли немає потреби поспішати на роботу, то чому б не вдатися до невеличкого експерименту?

Коли на вулиці вже з самого ранку припікає сонце, то найкраще смакуватиме саме холодна кава. Колд брю – чудове рішення для такого випадку та не потребує складних маніпуляцій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

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Як приготувати каву колд брю? 

  • Час: 5 хвилин + настоювання 
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– кава крупного помелу;
– фільтрована або кипʼячена вода;
– морозиво або вершки для подачі. 

Приготування

  1. Каву заливаємо водою у співвідношенні 1 до 8 і ставимо у холодильник.
  2. Час настоювання – від 8 до 24 годин, залежить від вашого бажання.
  3. Кава повинна бути саме крупного помелу, інакше напій буде дуже гірчити. 
  4. Перед подачею розбавляємо каву холодною водою у пропорції 1 до 1. 
  5. Каву можна вживати після настоювання саму, але куди краще вона смакуватиме з морозивом або вершками. Також можна додати до неї лід і молоко. 

Смачного!

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