Вона розриває всі тренди: як приготувати красиву й смачну каву колд брю

Горнятко ароматної кави – обовʼязковий ранковий ритуал навіть у вихідний. Але коли немає потреби поспішати на роботу, то чому б не вдатися до невеличкого експерименту?

Коли на вулиці вже з самого ранку припікає сонце, то найкраще смакуватиме саме холодна кава. Колд брю – чудове рішення для такого випадку та не потребує складних маніпуляцій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як приготувати каву колд брю?

Час : 5 хвилин + настоювання

: 5 хвилин + настоювання Порцій: 2

Інгредієнти:

– кава крупного помелу;

– фільтрована або кипʼячена вода;

– морозиво або вершки для подачі.

Приготування:

Каву заливаємо водою у співвідношенні 1 до 8 і ставимо у холодильник. Час настоювання – від 8 до 24 годин, залежить від вашого бажання. Кава повинна бути саме крупного помелу, інакше напій буде дуже гірчити. Перед подачею розбавляємо каву холодною водою у пропорції 1 до 1. Каву можна вживати після настоювання саму, але куди краще вона смакуватиме з морозивом або вершками. Також можна додати до неї лід і молоко.

Смачного!

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