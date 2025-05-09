Від них неможливо відвести погляду: крихітні хлібці, які "розривають" соцмережі

Якщо ви любите експериментувати – то обовʼязково мусите спробувати цей рецепт. Можете бути впевнені, що ніхто зі знайомих такого ще не пробував.

Деякі рецепти настільки оригінальні та непередбачувані, що одразу стають хітами соціальних мереж. 24 Канал пропонує звернути увагу на малесенькі хлібці, які відтворили у інстаграмі natashas_baking. До теми Без глютену та вуглеводів: простий рецепт кето хліба, який можна робити кожного дня Рецепт мініхлібців Час : 3 години

: 3 години Порцій: залежно від розміру хлібців Інгредієнти:

стартер:

– 100 грамів хлібопекарського борошна;

– 80 грамів цільнозернового борошна;

– 110 грамів води;

– 35 грамів закваски;

хлібці:

– 320 грамів стартера;

– 720 грамів хлібопекарського борошна;

– 470 грамів води;

– 15 грамів солі. Приготування: Усі інгредієнти для стартера змішайте, замісіть кулю та залиште на ніч. Розігрійте духовку до 235 градусів. Розчиніть трохи закваски у воді — так легше змішати тісто. У миску додайте закваску, борошно та 2/3 води. Почніть місити, поступово доливаючи воду. Змішуйте 1 хвилину, поки не вийде волога маса. Накрийте й залиште на 30 хвилин. Після цього додайте сіль і місіть тісто ще 5 хвилин — воно стане більш однорідним. Перекладіть у змащену миску й дайте відпочити 50 хвилин. Перекладіть тісто на присипану борошном поверхню й зробіть розтягування з підгином. Потім знову перекладіть у миску, накрийте й залиште на 50 хвилин. Повторіть цю процедуру ще раз — це буде друге складання. Формуємо крихітні хлібці, викладаємо на присипане борошном або накрите пергаментом деко і залишаємо на 50 хвилин. Випікаємо крихітні хлібці приблизно 25 хвилин. Смачного! Це справді реально: як подати до столу смачну й ситну гарячу страву за 5 хвилин.