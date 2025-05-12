Треба просто залити молоком: як приготувати шедевр з елементарних гомілок
Курячі гомілки – одна з найпопулярніших м'ясних страв. Вони легкі у приготуванні і завжди відмінно смакують.
Цей спосіб приготування курячих гомілок стане для вас справжньою знахідкою. З ним м'ясо точно залишиться дуже соковитим, а хрустка скоринка додасть улюбленого колориту, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Гола правда".
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Рецепт соковитих курячих гомілок
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм гомілок;
– 200 мілілітрів молока;
– 200 мілілітрів води;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
Курячі гомілки добре промийте та обсушіть паперовим рушником. Викладіть у глибоку сковороду та залийте сумішшю молока й води у рівних частинах.
Приправте сіллю та чорним перцем за смаком, накрийте кришкою і тушкуйте близько 20 хвилин.
Поки м’ясо готується, збийте яйця виделкою. В окремій мисці змішайте борошно з сіллю, чорним і червоним перцем. Коли гомілки трохи охолонуть, занурте кожну спочатку в яйце, а потім обваляйте в борошняній суміші.
На сковороді розігрійте трохи олії й обсмажте гомілки до рум’яної хрусткої скоринки з усіх боків.
Смачного!
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