Треба просто залити молоком: як приготувати шедевр з елементарних гомілок

Цей спосіб приготування курячих гомілок стане для вас справжньою знахідкою. З ним м'ясо точно залишиться дуже соковитим, а хрустка скоринка додасть улюбленого колориту, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Гола правда".

Цікаво 20 хвилин – і все готово: готуємо ціле деко печива – перед ним не встоять навіть дорослі

Інгредієнти:

– 1 кілограм гомілок;

– 200 мілілітрів молока;

– 200 мілілітрів води;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Курячі гомілки добре промийте та обсушіть паперовим рушником. Викладіть у глибоку сковороду та залийте сумішшю молока й води у рівних частинах.

Приправте сіллю та чорним перцем за смаком, накрийте кришкою і тушкуйте близько 20 хвилин.

Поки м’ясо готується, збийте яйця виделкою. В окремій мисці змішайте борошно з сіллю, чорним і червоним перцем. Коли гомілки трохи охолонуть, занурте кожну спочатку в яйце, а потім обваляйте в борошняній суміші.