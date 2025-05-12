Этот способ приготовления куриных голеней станет для вас настоящей находкой. С ним мясо точно останется очень сочным, а хрустящая корочка придаст любимого колорита, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Голая правда".

Интересно 20 минут – и все готово: готовим целый противень печенья – перед ним не устоят даже взрослые

Ингредиенты:

– 1 килограмм голеней;

– 200 миллилитров молока;

– 200 миллилитров воды;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки муки;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Куриные голени хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Выложите в глубокую сковороду и залейте смесью молока и воды в равных частях.

Приправьте солью и черным перцем по вкусу, накройте крышкой и тушите около 20 минут.

Пока мясо готовится, взбейте яйца вилкой. В отдельной миске смешайте муку с солью, черным и красным перцем. Когда голени немного остынут, окуните каждую сначала в яйцо, а затем обваляйте в мучной смеси.