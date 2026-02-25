Французи створили конкурента дерунам: готуємо нову страву, яка всім подобається

Картопля – це той продукт, який тішить господинь не лише смаком, а й універсальністю. Достатньо трішки зусиль, щоб на столі парувала неймовірно смачна страва.

Картопляні млинці – це просто, смачно й дуже поживно. Якщо звичні деруни вже не приносять стільки задоволення, настав час для невеликого експерименту, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати французькі картопляні млинці?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 картоплі;

– пів чайної ложки солі, паприки, перцю та прованських трав;

– 3 яйця;

– вершкове масло;

– 50 грамів моцарели (кульками);

– 1 помідор;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 80 грамів твердого сиру;

соус:

– 3 столові ложки сметани;

– по 1 чайній ложці кетчупу та гірчиці;

– пів чайної ложки перцю;

– пучок петрушки або кропу.

Смачна трапеза без зайвих зусиль

Приготування:

Картоплю натираємо, заливаємо водою, додаємо сіль та залишаємо на 10 хвилин, щоб позбутися зайвого крохмалю. Промиваємо, зціджуємо, додаємо спеції та ділимо масу на 2 частини. Окремо збиваємо яйця. Викладаємо половину масу на сковорідку, виливаємо половину яєчної суміші, обсмажуємо з двох боків. Обидва коржі змащуємо вершковим маслом. Далі на картопляний корж викладаємо тертий сир та нарізану моцарелу та овочі, накриваємо другим коржем, смажимо під кришкою, щоб розплавився сир. За бажанням можна смажити меншими млинцями – так страва виглядатиме естетичніше.

Яку картоплю обрати для млинців?

Для приготування ідеальних дерунів або картопляних млинців найкраще обирати сорти з високим вмістом крохмалю. Зазвичай це пізня картопля з жовтою або коричневою шкіркою та білою м’якоттю, розповідає портал Pysznosci.

Саме крохмаль відповідає за те, щоб тісто тримало форму, не розтікалося на пательні та набувало тієї самої апетитної хрусткої скоринки.

