Не перекус, а незабутній спогад: як смачно зварити молоду кукурудзу

Молода кукурудза – один з найкращих дарів літа. Вона завжди доречна на столі та викликає захват як в дорослих, так і дітей.

Молода капуста – один з найкращих смаколиків літа. Вона стане чудовим перекусом або доповненням дозвілля, наприклад, перегляду серіалу чи відпочинку з друзями. Як зварити молоду кукурудзу, щоб отримати найкращий результат, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Love and lemons. Цікаво Насолода повинна бути безпечною: як правильно вибирати морозиво Рецепт молодої кукурудзи Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 4 качани молодої кукурудзи;

– 2 літри води;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі. Приготування: Качани кукурудзи ретельно миємо під проточною водою, знімаємо верхні листки та прибираємо волокна. У велику каструлю наливаємо 2 літри води, доводимо до кипіння, додаємо столову ложку цукру та чайну ложку солі. Коли вода закипить, опускаємо туди качани й варимо на помірному вогні 15 – 20 хвилин до м’якості зерен. Готову кукурудзу витягаємо з каструлі, даємо їй трохи охолонути й подаємо до столу. Можна також злегка змастити її вершковим маслом та посолити. Смачного! Хіт сезону: легка та смачна намазка з кабачків.