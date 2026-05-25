Квас чи кефір: приготуйте дві версії окрошки й оберіть, яка смакує більше
25 травня, 11:54
3

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Окрошка – це відомий холодний суп, який готують тоді, коли хочеться не гарячого обіду, а чогось легкого, свіжого. Тут поєднуються дуже прості інгредієнти: відварена картопля, яйця, м’ясо або ковбаса, огірки, редиска, зелень.

Чим найкраще заливати окрошку, одні обирають квас – за різкіший, хлібний і трохи кислуватий смак, зазначає Shuba. Інші не зраджують кефіру, бо з ним окрошка виходить м’якшою, густішою і ніжнішою. Обидва варіанти мають своїх прихильників, тому найчесніше рішення – приготувати дві версії й уже за столом зрозуміти, яка з них ваша. 

Як приготувати окрошку на квасі?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 200 грамів шинки; 
– 1 куряче філе; 
– 300 грамів свинини; 
– 3 картоплини; 
– 3 курячі яйця; 
– 3 огірки; 
– 5 редисок; 
– зелень до смаку; 
– зелена цибуля до смаку; 
– 1,5 літра квасу; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку. 

Що додати до окрошки з квасу / Колаж 24 Каналу

Приготування:

  1. Куряче філе та свинину помийте й відваріть до готовності приблизно 40 хвилин.
  2. Готове м’ясо залиште охолоджуватися, а потім наріжте невеликими кубиками.
  3. Картоплю добре помийте й відваріть до м’якості – зазвичай це займає приблизно 20 – 30 хвилин залежно від розміру бульб.
  4. Яйця зваріть круто, дайте всім продуктам охолонути, очистьте й наріжте кубиками. Шинку також подрібніть кубиками.
  5. Огірки та редиску помийте й обсушіть. Огірки наріжте шматочками, а редиску – тонкими півколами.
  6. Зелень і зелену цибулю дрібно посічіть.
  7. Усі підготовлені інгредієнти перекладіть у велику миску, приправте сіллю та чорним меленим перцем до смаку й добре перемішайте.
  8. Перед подачею залийте окрошку охолодженим квасом. 

Як приготувати окрошку на кефірі?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 600 грамів картоплі; 
– 500 грамів вареної ковбаси без сала; 
– 250 грамів редиски; 
– 5 – 6 варених яєць; 
– 1 великий огірок; 
– 1 пучок зеленої цибулі; 
– 1 пучок кропу; 
– 200 грамів майонезу; 
– 900 грамів кефіру 3,2%; 
– 2 літри мінеральної води; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку; 
– лимонна кислота до смаку; 
– міцна гірчиця до смаку. 

Як приготувати окрошку з кефіром: дивіться відео

Приготування: 

  1. Картоплю відваріть у мундирі, дайте їй повністю охолонути, очистьте та наріжте невеликими кубиками. Варені яйця також наріжте кубиками.
  2. Варену ковбасу, редиску та огірок подрібніть невеликими шматочками. Зелену цибулю та кріп дрібно наріжте.
  3. У велику миску перекладіть усі підготовлені інгредієнти та додайте майонез.
  4. Влийте кефір і мінеральну воду, після чого добре перемішайте до однорідності.
  5. Наприкінці приправте окрошку сіллю, чорним меленим перцем і лимонною кислотою до смаку.
  6. За бажанням додайте трохи міцної гірчиці – вона надасть страві приємної пікантності.
  7. Перед подачею поставте окрошку в холодильник приблизно на 20 – 30 хвилин, щоб вона добре настоялася.

