Вимочують хлібом навіть останні краплі соусу: як приготувати смачнющий оселедець по-фінськи
- Оселедець є популярним продуктом, який можна приготувати в особливий спосіб.
- Оселедець по-фінськи може стати улюбленим рецептом родини.
Оселедець – це той продукт, який завжди раді бачити на столі. А якщо приготувати його в особливий спосіб, то рідні вимагатимуть повторювати рецепт ледь не щодня.
Оселедець у гірчиці – це порція пікантного задоволення, від якого просто неможливо відмовитися. А маринад виходить таким смачним, що його завжди вимочують хлібом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Рецепт оселедця по-фінськи
- Час: 40 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів оселедцю;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 5 столових ложок рослинної олії;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка гірчиці + чайна ложка гірчиці у зернах;
– трішки окропу.
Приготування:
Очистіть оселедець від шкірки та акуратно видаліть усі кісточки. Наріжте філе невеликими шматочками.
Перекладіть рибу в глибоку миску, полийте рослинною олією та ретельно перемішайте. Залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб філе добре ввібрало аромат олії.
Поки оселедець маринується, приготуйте соус. У невелику посудину вбийте яйце, додайте трохи цукру, звичайну та діжонську (французьку) гірчицю, вичавлений лимонний сік і подрібнений кріп. Збийте все до однорідної консистенції.
Після цього додайте до соусу ароматизовану олію, що залишилася після оселедця. Ще раз ретельно перемішайте.
У стерилізовану банку викладіть рибні шматочки, залийте приготованим соусом-маринадом.
Щільно закрийте банку кришкою й поставте в холодильник мінімум на 2 години, а ще краще – на всю ніч. За цей час оселедець добре промаринується й набуде насиченого смаку.
Смачного!
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