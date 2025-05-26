Вимочують хлібом навіть останні краплі соусу: як приготувати смачнющий оселедець по-фінськи

Оселедець – це той продукт, який завжди раді бачити на столі. А якщо приготувати його в особливий спосіб, то рідні вимагатимуть повторювати рецепт ледь не щодня.

Оселедець у гірчиці – це порція пікантного задоволення, від якого просто неможливо відмовитися. А маринад виходить таким смачним, що його завжди вимочують хлібом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media. Цікаво Три картоплини та фарш: смачна вечеря на всю сімʼю за справжні копійки Рецепт оселедця по-фінськи Час : 40 хвилин + маринування

: 40 хвилин + маринування Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів оселедцю;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 5 столових ложок рослинної олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка гірчиці + чайна ложка гірчиці у зернах;

– трішки окропу. Приготування: Очистіть оселедець від шкірки та акуратно видаліть усі кісточки. Наріжте філе невеликими шматочками. Перекладіть рибу в глибоку миску, полийте рослинною олією та ретельно перемішайте. Залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб філе добре ввібрало аромат олії. Поки оселедець маринується, приготуйте соус. У невелику посудину вбийте яйце, додайте трохи цукру, звичайну та діжонську (французьку) гірчицю, вичавлений лимонний сік і подрібнений кріп. Збийте все до однорідної консистенції. Після цього додайте до соусу ароматизовану олію, що залишилася після оселедця. Ще раз ретельно перемішайте. У стерилізовану банку викладіть рибні шматочки, залийте приготованим соусом-маринадом. Щільно закрийте банку кришкою й поставте в холодильник мінімум на 2 години, а ще краще – на всю ніч. За цей час оселедець добре промаринується й набуде насиченого смаку. Смачного! Чорні плями на пекінській капусті: чи можна їсти такий овоч.