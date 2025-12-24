Все одним коржем і в духовку: як приготувати пляцок "Баунті", коли немає часу
- Рецепт пляцка "Баунті" включає шоколадно-кокосовий корж та заварний крем на білому шоколаді.
- Перевірити справжність вершкового масла можна, опустивши його у гарячу воду: якщо масло розплавиться, не розпадаючись, воно справжнє.
Цей пляцок варто приготувати тоді, коли хочеться мінімум мороки або зовсім бракує часу. Усе готується одним коржем і одразу запікається в духовці.
"Баунті" немає складних шарів і зайвих етапів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток viktoriachorna30. Це дуже сподобається гостям, бо поєднує найсмачніше: шоколадну основу, кокосовий шар і ніжний крем.
Як приготувати шоколадно-кокосовий пляцок?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для шоколадно-кокосового коржа:
– 4 жовтки;
– 360 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 65 грамів сметани;
– 80 грамів цукру;
– 15 грамів розпушувача;
– 50 грамів какао;
Кокосовий шар:
– 4 великі білки;
– 120 грамів цукру;
– 150 грамів кокосової стружки.
Заварний крем на білому шоколаді:
– 2 яйця; – 300 грамів молока;
– 40 грамів крохмалю;
– 180 грамів цукру;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 260 грамів вершкового масла;
Для глазурі:
– 160 грамів молочного шоколаду;
– 2 столові ложки рослинної олії.
Готуємо пляцок, який обожнюють усі: відео
Приготування:
- Жовтки розітріть із цукром, додайте м’яке вершкове масло та сметану й добре перемішайте до однорідності, після чого всипте борошно, какао й розпушувач та замісіть ніжне пісочне тісто.
- Готову масу поділіть на дві частини – одну приберіть у морозильну камеру, іншу розкачайте й рівномірно викладіть у форму розміром 20 на 30 сантиметрів.
- Білки збийте з цукром до щільної, гладкої та стійкої піни, додайте кокосову стружку й обережно перемішайте, після чого розподіліть кокосовий шар поверх шоколадної основи.
- Охолоджену частину тіста натріть на великій тертці та рівномірно розсипте по кокосовій масі, далі випікайте корж у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 30 – 35 хвилин до рум’яності.
- Для крему з’єднайте яйця, цукор, крохмаль і молоко, заваріть до загущення, зніміть з вогню, додайте білий шоколад і перемішайте до гладкої консистенції, після чого повністю охолодіть.
- М’яке вершкове масло збийте до пишного стану та поступово, по одній ложці, введіть заварну основу, отримуючи ніжний однорідний крем.
- Охолоджений корж щедро змастіть кремом, дайте йому добре просочитися, а перед подачею полийте шоколадною глазур’ю й за бажанням посипте кокосовою стружкою.
Як можна визначити, чи справжнє масло?
Візьміть шматочок вершкового масла та опустіть його у склянку з гарячою водою, пише Sutas. Якщо масло розплавиться, стискаючись одним шматком, воно справжнє.
Так само сумнівною буде якість продукту, який під час плавання у воді розламається на шматочки. Це сигнал, що перед вами підробка.
