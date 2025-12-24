Все одним коржем і в духовку: як приготувати пляцок "Баунті", коли немає часу

Цей пляцок варто приготувати тоді, коли хочеться мінімум мороки або зовсім бракує часу. Усе готується одним коржем і одразу запікається в духовці.

"Баунті" немає складних шарів і зайвих етапів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток viktoriachorna30. Це дуже сподобається гостям, бо поєднує найсмачніше: шоколадну основу, кокосовий шар і ніжний крем.

Як приготувати шоколадно-кокосовий пляцок?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

Для шоколадно-кокосового коржа:

– 4 жовтки;

– 360 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 65 грамів сметани;

– 80 грамів цукру;

– 15 грамів розпушувача;

– 50 грамів какао;

Кокосовий шар:

– 4 великі білки;

– 120 грамів цукру;

– 150 грамів кокосової стружки.

Заварний крем на білому шоколаді:

– 2 яйця; – 300 грамів молока;

– 40 грамів крохмалю;

– 180 грамів цукру;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 260 грамів вершкового масла;

Для глазурі:

– 160 грамів молочного шоколаду;

– 2 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Жовтки розітріть із цукром, додайте м’яке вершкове масло та сметану й добре перемішайте до однорідності, після чого всипте борошно, какао й розпушувач та замісіть ніжне пісочне тісто. Готову масу поділіть на дві частини – одну приберіть у морозильну камеру, іншу розкачайте й рівномірно викладіть у форму розміром 20 на 30 сантиметрів. Білки збийте з цукром до щільної, гладкої та стійкої піни, додайте кокосову стружку й обережно перемішайте, після чого розподіліть кокосовий шар поверх шоколадної основи. Охолоджену частину тіста натріть на великій тертці та рівномірно розсипте по кокосовій масі, далі випікайте корж у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 30 – 35 хвилин до рум’яності. Для крему з’єднайте яйця, цукор, крохмаль і молоко, заваріть до загущення, зніміть з вогню, додайте білий шоколад і перемішайте до гладкої консистенції, після чого повністю охолодіть. М’яке вершкове масло збийте до пишного стану та поступово, по одній ложці, введіть заварну основу, отримуючи ніжний однорідний крем. Охолоджений корж щедро змастіть кремом, дайте йому добре просочитися, а перед подачею полийте шоколадною глазур’ю й за бажанням посипте кокосовою стружкою.

Як можна визначити, чи справжнє масло?

Візьміть шматочок вершкового масла та опустіть його у склянку з гарячою водою, пише Sutas. Якщо масло розплавиться, стискаючись одним шматком, воно справжнє.

Так само сумнівною буде якість продукту, який під час плавання у воді розламається на шматочки. Це сигнал, що перед вами підробка.

