Ніжність у кожному шматочку: рибні котлетки, які стануть улюбленими в піст
Котлети з тріски – це майже дієтична страва. За цим рецептом вони виходять надзвичайно апетитні, легкі й нежирні. А головне, їх можна їсти тим людям, які тримають піст.
Вони мають ніжну текстуру, а пармезан додає легку пікантність та хрустку скоринку під час смаження. Рецептом рибних котлет з тріски та картоплі ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food.
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Рибні котлети з тріски
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 2 картоплі;
– 420 грамів філе тріски;
– 1 стакан хлібні сухарі панірувальні;
– петрушка свіжа – на смак;
– 2 столові ложки пармезану тертого;
– 2 зубки часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайна ложка чорного перцю;
– 2 яйця;
– оливкова олія – на смак.
Приготування:
- Відваріть картоплю та розімніть її в пюре, відставте вбік.
- Тушкуйте філе тріски, залите водою, доки воно не буде легко відшаровуватися, приблизно 3 – 5 хвилин.
- Відцідіть воду і розімніть тріску виделкою. Обов'язково видаліть усі кістки.
- Добре перемішайте рибу, картоплю та решту інгредієнтів вручну. Петрушку можна додавати за бажанням. Якщо суміш занадто розсипчаста, додайте ще одне яйце. Якщо занадто в'язка, додайте ще трохи панірувальних сухарів.
- Сформуйте з суміші котлети і смажте їх на середньому вогні в сковороді, змащеній олією, поки вони не підрум'яняться з одного боку. Переверніть їх і продовжуйте смажити, поки не підрум'яняться з іншого боку.
Смачного!
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