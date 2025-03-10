Ніжність у кожному шматочку: рибні котлетки, які стануть улюбленими в піст

Котлети з тріски – це майже дієтична страва. За цим рецептом вони виходять надзвичайно апетитні, легкі й нежирні. А головне, їх можна їсти тим людям, які тримають піст.

Вони мають ніжну текстуру, а пармезан додає легку пікантність та хрустку скоринку під час смаження. Рецептом рибних котлет з тріски та картоплі ділиться 24 Канал з посиланням на NV Food. Читайте також Вийде смачніше, ніж в ресторані: запікаємо рибку в лаваші, що вразить з першого шматка Рибні котлети з тріски Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 Інгредієнти:

– 2 картоплі;

– 420 грамів філе тріски;

– 1 стакан хлібні сухарі панірувальні;

– петрушка свіжа – на смак;

– 2 столові ложки пармезану тертого;

– 2 зубки часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайна ложка чорного перцю;

– 2 яйця;

– оливкова олія – на смак. Приготування: Відваріть картоплю та розімніть її в пюре, відставте вбік.

Тушкуйте філе тріски, залите водою, доки воно не буде легко відшаровуватися, приблизно 3 – 5 хвилин.

Відцідіть воду і розімніть тріску виделкою. Обов'язково видаліть усі кістки.

Добре перемішайте рибу, картоплю та решту інгредієнтів вручну. Петрушку можна додавати за бажанням. Якщо суміш занадто розсипчаста, додайте ще одне яйце. Якщо занадто в'язка, додайте ще трохи панірувальних сухарів.

Сформуйте з суміші котлети і смажте їх на середньому вогні в сковороді, змащеній олією, поки вони не підрум'яняться з одного боку. Переверніть їх і продовжуйте смажити, поки не підрум'яняться з іншого боку. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді спечіть і цю вертуту з сиром та шпинатом.