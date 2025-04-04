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4 квітня, 23:55
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Сік з неї так і капатиме: рецепт великодньої шинки, який ви збережете і на наступний рік

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Незабаром Великдень, а отже, на столі буде справжній хіт-парад різноманітних та неперевершених страв. Одна з головних зірок свята – ароматна і соковита шинка.

Найбільша вимога до шинки на Великдень – вона повинна бути дуже соковита, аби яскраво доповнювати смачну паску. 24 Канал пропонує отримати саме такий результат за рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт соковитої шинки на Великдень 

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм шинки;
– 3 зубчики часнику;
– 2 моркви;
– 2 лаврових листки;
– сіль, перець та спеції до смаку. 

Приготування: 

  1. Промийте м'ясо та обсушіть паперовими рушниками. Натріть його сіллю, перцем та улюбленими спеціями.
  2. Очищену моркву наріжте брусочками, а часник великими шматочками.
  3. У м'ясі зробіть глибокі надрізи гострим ножем і нашпигуйте його морквою та часником.
  4. Підготовлену свинину разом із лавровим листом щільно загорніть у кілька шарів фольги та викладіть на деко.
  5. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин, потім зменште температуру до 160 градусів і продовжуйте готувати ще 40 хвилин.
  6. Дайте м'ясу повністю охолонути, зніміть фольгу та наріжте шинку тонкими скибочками.
  7. Викладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню та подавайте.

Смачного!

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