4 квітня, 23:55
Сік з неї так і капатиме: рецепт великодньої шинки, який ви збережете і на наступний рік
Незабаром Великдень, а отже, на столі буде справжній хіт-парад різноманітних та неперевершених страв. Одна з головних зірок свята – ароматна і соковита шинка.
Найбільша вимога до шинки на Великдень – вона повинна бути дуже соковита, аби яскраво доповнювати смачну паску. 24 Канал пропонує отримати саме такий результат за рецептом порталу "Шуба".
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Рецепт соковитої шинки на Великдень
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм шинки;
– 3 зубчики часнику;
– 2 моркви;
– 2 лаврових листки;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Промийте м'ясо та обсушіть паперовими рушниками. Натріть його сіллю, перцем та улюбленими спеціями.
- Очищену моркву наріжте брусочками, а часник великими шматочками.
- У м'ясі зробіть глибокі надрізи гострим ножем і нашпигуйте його морквою та часником.
- Підготовлену свинину разом із лавровим листом щільно загорніть у кілька шарів фольги та викладіть на деко.
- Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин, потім зменште температуру до 160 градусів і продовжуйте готувати ще 40 хвилин.
- Дайте м'ясу повністю охолонути, зніміть фольгу та наріжте шинку тонкими скибочками.
- Викладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню та подавайте.
Смачного!
Не липне до рук і не кришиться: рецепт "тієї самої" глазурі на паску.