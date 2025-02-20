Як приготувати смачний салат з пекінської капусти – 3 найвдаліші рецепти

Оскільки зимовий сезон приносить дефіцит свіжих овочів і фруктів, салат з пекінською капустою є однією з ідеальних страв, як на щодень, так і на свято. У цього салату безліч варіацій з різноманітними інгредієнтами – з сухариками та ковбасою, з майонезом або без нього.

24 Канал підготував добірку з 3 смачних рецептів салатів із пекінської капусти. Кожен знайде ідеальний для себе! Читайте також Не шуба і не вінегрет: салат з буряка, який стане вашим улюбленим 3 рецепти салату з пекінської капусти Салат з пекінської капусти та кукурудзи Інгредієнти:

– 250 грамів капусти пекінської;

– 100 грамів кукурудзи консервованої;

– 1 огірок свіжий;

– 1 яйце;

– 50 грамів сметани або майонезу;

– петрушка свіжа;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Яйце відваріть круто, почистьте та наріжте соломкою.

Пекінську капусту вимийте, нашаткуйте тонкими смужками.

Огірок вимийте і теж наріжте соломкою. Петрушку подрібніть.

Змішайте всі інгредієнти, додайте кукурудзу. Посоліть та поперчіть до свого смаку і заправте салат. Готово! Салат з пекінської капусти з куркою й сухариками Інгредієнти:

– 500 грамів капусти пекінської;

– 150 грамів філе курки;

– 150 грамів кукурудзи консервованої;

– 1 огірок свіжий;

– 150 – 200 грамів сухариків;

– 2 столові ложки соку лимона;

– 3 – 4 столові ложки сметани або майонезу;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Сухарики для салату можете купити, а можете зробити в духовці. Для цього наріжте хліб невеликими кубиками, викладіть на деко та прожарте в духовці 10 хвилин за температури 160 градусів.

Кілька ложок оливкової або соняшникової олії змішайте з сіллю. Викладіть сухарики до миски з олією і добре перемішайте. Після цього висипте їх на деко і знову до духовки ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.

Філе курки наріжте кубиками. Свіжий огірок помийте та поріжте кубиками. Пекінську капусту тонко нашаткуйте. Все покладіть до салатника.

З консервованої кукурудзи злийте сік і додайте її до салату. Посоліть, поперчіть до свого смаку. Заправте оливковою олією та акуратно перемішайте.

Перед подаванням на стіл посипте салат зеленню і додайте сухарики. Готово! Салат з пекінської капусти без майонезу Інгредієнти:

– 1 качан пекінської капусти;

– 1 штука паприки червоної;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки рисового або яблучного оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– зелень свіжа,

– сіль – на смак. Приготування: Наріжте пекінську капусту. Поріжте червону паприку на тонкі смужки. Змішайте все в одній мисці.

Моркву наріжте соломкою, додайте до салату. Наріжте півкільцями цибулю.

Приготуйте соус для салату – змішайте оливкову олію, оцет, цукор, сіль і перець. Ретельно все перемішайте до утворення однорідної маси – цукор має повністю розчинитися. За бажанням, цукор можна замінити медом.

Заправте салат соусом і подавайте до столу. Смачного! Не пропустіть: легкий та корисний салат з тунцем, помідором, авокадо, оливками та моцарелою.