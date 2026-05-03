Торти на будь-який смак: що приготувати у будні та свята

Є торти, які легко спекти просто до кави. А є десерти з характером – із темним бісквітом, шоколадною основою або ніжним вершковим чізкейком, який одразу виглядає як щось святкове.

3 травня святкують День кондитера. 24 Канал зібрав добірку тортів, які припадуть до смаку кожному. Вони добре підходять і для свята, і для випадку, коли хочеться приготувати щось справді помітне на столі.

Як спекти торт "П'яна вишня"?

Це незмінна класика, яку випікають вже не одне десятиліття. Його варто приготувати на день народження чи просто недільне застілля, пише Cookpad.

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Для бісквіта:

– 8 яєць;

– 220 грамів цукру;

– 1 столова ложка води;

– 1 столова ложка оцту;

– 60 грамів какао;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 12 грамів розпушувача;

– 120 грамів борошна.

Для крему:

– 750 мілілітрів молока;

– 3 яйця;

– 4,5 столові ложки цукру;

– 60 грамів вишневого пудингу;

– 15 грамів борошна;

– 300 грамів вершкового масла;

– 1 літр вишень у власному соку.

Для глазурі:

– 100 грамів шоколаду;

– 60 грамів вершкового масла.

Це така насолода / Фото Cookpad

Приготування:

Для бісквіта відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте воду та половину цукру, після чого добре збийте до світлої пишної маси. Потім влийте оцет і ще раз коротко збийте. Окремо збийте білки з рештою цукру до стійкої піни. Борошно змішайте з розпушувачем, крохмалем і какао. Частинами додавайте до жовткової маси збиті білки та суху суміш, обережно перемішуючи лопаткою, щоб тісто залишилося повітряним. Перекладіть його у форму діаметром 25 сантиметрів і випікайте при температурі 170 градусів приблизно 45 хвилин. Готовий бісквіт повністю охолодіть, зріжте верхній корж, а з нижньої частини акуратно виберіть середину, залишаючи бортики й дно. Для крему яйця з’єднайте з цукром, вишневим пудингом і борошном, добре перемішайте до однорідності. Влийте гаряче молоко, постійно помішуючи, після чого проваріть масу до загустіння та повністю охолодіть. М’яке вершкове масло збийте окремо, а потім поступово додайте охолоджену заварну основу й збийте до гладкого крему. До крему додайте бісквітну крихту, яку вибрали з коржа, а також вишні, попередньо відцідивши їх від соку. Коржі просочіть сиропом із вишень. Нижній корж наповніть кремом із вишнями та бісквітною крихтою, розрівняйте й накрийте зрізаним верхнім коржем. Для глазурі розтопіть шоколад разом із вершковим маслом до однорідності. Покрийте верх торта теплою глазур’ю й поставте десерт у холодильник, щоб він добре стабілізувався.

Як зробити чізкейк?

У цьому рецепті чудово все. Просто готувати, а смак – це поєднання вершкового крему, шоколаду й легкого відтінку "Бейлісу", пише BBC.

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 250 грамів сухого печива;

– 600 грамів крем-сиру;

– 25 мілілітрів лікеру "Бейліс" або іншого ірландського вершкового лікеру;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 300 мілілітрів жирних вершків;

– 100 грамів тертого шоколаду.

Для декору:

– 200 мілілітрів жирних вершків для збивання;

– какао-порошок до смаку;

– шоколад до смаку.

Просто тане у роті / Фото unsplash

Приготування:

Сухе печиво подрібніть у крихту, вершкове масло розтопіть і змішайте з печивом до вологої однорідної маси. Викладіть її на дно форми, добре утрамбуйте ложкою або склянкою й поставте основу в холодильник, поки готуватиметься начинка. Для крему збийте крем-сир до гладкої консистенції, додайте лікер і цукрову пудру, після чого ще раз перемішайте. Влийте жирні вершки й збийте масу до ніжної, щільнішої текстури. Наприкінці додайте тертий шоколад і акуратно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився в кремі. Готову начинку викладіть на основу з печива, розрівняйте поверхню й поставте чизкейк у холодильник щонайменше на 2 години, щоб він стабілізувався. Перед подачею прикрасьте збитими вершками, какао-порошком або тертим шоколадом.

Чи можна заморозити торт?

Так, це цілком допустимо, і такий спосіб часто використовують, щоб зберегти випічку на потім, інформує All recipes. Торт варто легко обгорнути фольгою або ж помістити у спеціальний контейнер. Зручно одразу підписати дату випікання, щоб не тримати коржі довше рекомендованого терміну.

У морозильній камері торт може лежати до трьох місяців без помітної втрати якості. Розморожувати його потрібно поступово. Найкраще перекласти з морозилки в холодильник і залишити на ніч. Різкі перепади температури небажані. Не варто одразу діставати їх у тепло.

Після розморожування торт не варто одразу розгортати. Краще дати йому постояти в упаковці, щоб конденсат залишився на фользі або контейнері, а не на поверхні коржів.

Найкраще заморожування переносять бісквітні, шоколадні, та масляні коржі. Їх можна зберігати окремо, без крему, і збирати торт уже після розморожування. Так простіше зберегти текстуру і не ризикувати начинкою. А от торти з желе, свіжими ягодами, або великою кількістю збитих вершків після морозилки можуть змінити консистенцію.

Що обрати до кави – пляцок чи торт?

Пляцок часто плутають із тортом, але між ними є помітна різниця. Це не просто десерт, а ціла традиція домашньої випічки – з кількома шарами тіста, начинками та кремом, які зазвичай випікають у великій формі й нарізають порційно.

Головна підказка проста: пляцок майже завжди має щільнішу структуру та більше шарів. Торт роблять із коржів і ніжного крему. Саме тому пляцки зручні для великих компаній. Їх легко приготувати наперед і подати без зайвого клопоту.