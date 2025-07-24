Японський майонез за 10 хвилин: швидкий рецепт від Ектора

Японський майонез відомий своїм унікальним м'яким і злегка кисло-солодким смаком. Його виразна текстура робить його ідеальним доповненням як для салатів, так і для закусок.

Цей соус можна зробити вдома всього за 5 хвилин. Як приготувати японський майонез, розповідає 24 Канал з посиланням на Ектора Хіменеса-Браво.

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Як приготувати японський майонез за рецептом Ектора?

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка рисового оцту;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 150 грамів соєвої олії.

Приготування:

У чаші блендера змішайте яйце, цукор, сіль і гірчицю. Влийте рисовий оцет і лимонний сік.

Починайте збивати суміш блендером або вінчиком, поступово вливаючи соєву олію тонкою цівкою. Збийте до однорідної, кремової текстури – і готово.

Майонез має загуснути вже через 2 хвилини. Перекладіть його в банку, закрийте кришкою і зберігайте у холодильнику приблизно тиждень.

Смачного!

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