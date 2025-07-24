24 липня, 15:59
Японський майонез за 10 хвилин: швидкий рецепт від Ектора
Основні тези
- Японський майонез відрізняється від традиційного більш м'яким смаком, легкою текстурою та використанням оригінальних інгредієнтів.
- Він часто використовується для приготування ролів, салатів та інших страв.
Японський майонез відомий своїм унікальним м'яким і злегка кисло-солодким смаком. Його виразна текстура робить його ідеальним доповненням як для салатів, так і для закусок.
Цей соус можна зробити вдома всього за 5 хвилин. Як приготувати японський майонез, розповідає 24 Канал з посиланням на Ектора Хіменеса-Браво.
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Як приготувати японський майонез за рецептом Ектора?
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 150 грамів соєвої олії.
Приготування:
- У чаші блендера змішайте яйце, цукор, сіль і гірчицю. Влийте рисовий оцет і лимонний сік.
- Починайте збивати суміш блендером або вінчиком, поступово вливаючи соєву олію тонкою цівкою. Збийте до однорідної, кремової текстури – і готово.
- Майонез має загуснути вже через 2 хвилини. Перекладіть його в банку, закрийте кришкою і зберігайте у холодильнику приблизно тиждень.
Смачного!
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