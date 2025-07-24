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24 липня, 15:59
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Японський майонез за 10 хвилин: швидкий рецепт від Ектора

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Японський майонез відрізняється від традиційного більш м'яким смаком, легкою текстурою та використанням оригінальних інгредієнтів.
  • Він часто використовується для приготування ролів, салатів та інших страв.

Японський майонез відомий своїм унікальним м'яким і злегка кисло-солодким смаком. Його виразна текстура робить його ідеальним доповненням як для салатів, так і для закусок.

Цей соус можна зробити вдома всього за 5 хвилин. Як приготувати японський майонез, розповідає 24 Канал з посиланням на Ектора Хіменеса-Браво.

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Як приготувати японський майонез за рецептом Ектора?

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі; 
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 150 грамів соєвої олії.

Приготування:

  1. У чаші блендера змішайте яйце, цукор, сіль і гірчицю. Влийте рисовий оцет і лимонний сік.
     
  2. Починайте збивати суміш блендером або вінчиком, поступово вливаючи соєву олію тонкою цівкою. Збийте до однорідної, кремової текстури – і готово.
     
  3. Майонез має загуснути вже через 2 хвилини. Перекладіть його в банку, закрийте кришкою і зберігайте у холодильнику приблизно тиждень.

Смачного!

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