Смак історії: старовинний рецепт затірки, який варто спробувати
Затірка – одна з найдавніших українських страв, яку готували ще наші предки. Це ситний і наваристий суп, який поєднує ніжне м’ясо та овочі з тістом.
Ця страва не тільки зігріє, а й добре наситить. Затірку часто готують на бульйоні з птиці, а особливо смачною вона виходить на індичому м’ясі, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok diana_kulikovska. Родзинкою рецепта є затірка – невеликі грудочки з тіста.
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Рецепт затірки
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 картоплин;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 індичі гомілки;
– 1 яйце;
– приблизно 70 грамів борошна;
– натуральна приправа до супів – до смаку;
– 2 лаврових листки;
– 3 горошини чорного перцю;
– сіль – до смаку;
– гірчична олія – до смаку.
Приготування:
- У каструлю з водою викладіть індичі гомілки та варіть на середньому вогні 2 – 3 години (залежно від розміру м’яса). Додайте лавровий лист, чорний перець та сіль.
- Коли м’ясо стане м’яким і легко проколюватиметься виделкою, додайте картоплю, нарізану кубиками.
- Паралельно приготуйте засмажку.
- На сковороді розігрійте гірчичну олію, обсмажте подрібнену цибулю та терту моркву до золотистого кольору.
- Тепер зробіть затірку: у миску висипте борошно, влийте збите яйце з сіллю та поступово перетирайте руками, додаючи ще трохи борошна, поки не утворяться дрібні грудочки.
- Коли картопля стане м’якою, додайте у бульйон затірку.
- Варіть, поки шматочки тіста не спливуть на поверхню – це означає, що вони готові.
- Наприкінці додайте засмажку та приправу.
- Варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні, а потім зніміть з плити.
Смачного!
Він такий смачний: чи можливо приготувати десерт за 15 хвилин.