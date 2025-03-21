Это блюдо не только согреет, но и хорошо насытит. Затирку часто готовят на бульоне из птицы, а особенно вкусной она получается на индюшином мясе, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok diana_kulikovska. Изюминкой рецепта является затирка – небольшие комочки из теста.
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Рецепт затирки
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 индюшачьи голени;
– 1 яйцо;
– примерно 70 граммов муки;
– натуральная приправа к супам – по вкусу;
– 2 лавровых листа;
– 3 горошины черного перца;
– соль – по вкусу;
– горчичное масло – по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюлю с водой выложите индюшиные голени и варите на среднем огне 2 – 3 часа (в зависимости от размера мяса). Добавьте лавровый лист, черный перец и соль.
- Когда мясо станет мягким и легко прокалываться вилкой, добавьте картофель, нарезанный кубиками.
- Параллельно приготовьте зажарку.
- На сковороде разогрейте горчичное масло, обжарьте измельченный лук и тертую морковь до золотистого цвета.
- Теперь сделайте затирку: в миску высыпьте муку, влейте взбитое яйцо с солью и постепенно перетирайте руками, добавляя еще немного муки, пока не образуются мелкие комочки.
- Когда картофель станет мягким, добавьте в бульон затирку.
- Варите, пока кусочки теста не всплывут на поверхность – это означает, что они готовы.
- В конце добавьте зажарку и приправу.
- Варите еще 5 минут на слабом огне, а затем снимите с плиты.
Приятного аппетита!
Он такой вкусный: возможно ли приготовить десерт за 15 минут.