Это блюдо не только согреет, но и хорошо насытит. Затирку часто готовят на бульоне из птицы, а особенно вкусной она получается на индюшином мясе, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok diana_kulikovska. Изюминкой рецепта является затирка – небольшие комочки из теста.

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Рецепт затирки

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 индюшачьи голени;

– 1 яйцо;

– примерно 70 граммов муки;

– натуральная приправа к супам – по вкусу;

– 2 лавровых листа;

– 3 горошины черного перца;

– соль – по вкусу;

– горчичное масло – по вкусу.

Приготовление:

В кастрюлю с водой выложите индюшиные голени и варите на среднем огне 2 – 3 часа (в зависимости от размера мяса). Добавьте лавровый лист, черный перец и соль. Когда мясо станет мягким и легко прокалываться вилкой, добавьте картофель, нарезанный кубиками. Параллельно приготовьте зажарку. На сковороде разогрейте горчичное масло, обжарьте измельченный лук и тертую морковь до золотистого цвета. Теперь сделайте затирку: в миску высыпьте муку, влейте взбитое яйцо с солью и постепенно перетирайте руками, добавляя еще немного муки, пока не образуются мелкие комочки. Когда картофель станет мягким, добавьте в бульон затирку. Варите, пока кусочки теста не всплывут на поверхность – это означает, что они готовы. В конце добавьте зажарку и приправу. Варите еще 5 минут на слабом огне, а затем снимите с плиты.

Приятного аппетита!

Он такой вкусный: возможно ли приготовить десерт за 15 минут.