Ця страва не тільки зігріє, а й добре наситить. Затірку часто готують на бульйоні з птиці, а особливо смачною вона виходить на індичому м’ясі, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok diana_kulikovska. Родзинкою рецепта є затірка – невеликі грудочки з тіста.

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Рецепт затірки

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 індичі гомілки;

– 1 яйце;

– приблизно 70 грамів борошна;

– натуральна приправа до супів – до смаку;

– 2 лаврових листки;

– 3 горошини чорного перцю;

– сіль – до смаку;

– гірчична олія – до смаку.

Приготування:

У каструлю з водою викладіть індичі гомілки та варіть на середньому вогні 2 – 3 години (залежно від розміру м’яса). Додайте лавровий лист, чорний перець та сіль. Коли м’ясо стане м’яким і легко проколюватиметься виделкою, додайте картоплю, нарізану кубиками. Паралельно приготуйте засмажку. На сковороді розігрійте гірчичну олію, обсмажте подрібнену цибулю та терту моркву до золотистого кольору. Тепер зробіть затірку: у миску висипте борошно, влийте збите яйце з сіллю та поступово перетирайте руками, додаючи ще трохи борошна, поки не утворяться дрібні грудочки. Коли картопля стане м’якою, додайте у бульйон затірку. Варіть, поки шматочки тіста не спливуть на поверхню – це означає, що вони готові. Наприкінці додайте засмажку та приправу. Варіть ще 5 хвилин на слабкому вогні, а потім зніміть з плити.

Смачного!

Він такий смачний: чи можливо приготувати десерт за 15 хвилин.