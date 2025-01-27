Жодна їжа не прилипатиме: секрет розігрівання сковорідки від Ярославського

Усіх дратує, коли їжа прилипає до сковорідки, хоча все нібито зроблено правильно. Виявляється, добре розігріти сковорідку та олію – це ще далеко не все.

Якщо ви користуєтеся сталевою пательнею, то просто мусите знати кілька секретів, аби не турбуватися про прилипання їжі. Які саме розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм відомого шефа Володимира Ярославського.

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Як працювати зі сталевою пательнею

Найперше потрібно дотримуватися трьох базових принципів:

добре розігріти пательню;

використовувати олію.;

перед тим, як перевертати їжу, вона повинна отримати скоринку.

Шеф наголошує, що правильна температура пательні має ключове значення. Якщо немає термометра, аби впевнитися, що вона сягнула 190 – 195 градусів, можна скористатися водою з-під крана.

Візьміть чайну ложку води та вилийте на пательню. Якщо вона почне випаровуватися або збиратися в кілька крапель – готувати їжу ще зарано.

Дочекайтеся, поки вода збереться в одну велику краплю, яка левітуватиме над поверхнею сковорідки. Саме це стане сигналом, що можна почати готувати.

Коли на продукті утвориться скоринка, тоді варто зменшити вогонь та довести його до готовності.

Тепер їх всі обожнюють: сосиски в тісті, які не потрібно випікати.