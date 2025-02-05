Яйця не треба чистити, шкаралупа сама відпаде: секрет досвідчених господинь

Чистити варені яйця не така вже й морока, але завше хочеться полегшити собі життя. Тим паче, що для цього треба так мало.

Проколювання яєць голкою, сода та інші поширені лайфхаки відходять у минуле, тим паче, що не завжди спрацьовують. 24 Канал пропонує звернути увагу на пораду порталу "Добрі новини" та зробити все куди простіше.

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Як легко почистити варені яйця

Насправді не треба ніяких додаткових хитрих маніпуляцій. Просто роздавіть його руками та опустіть під холодну проточну воду. І справу зроблено!

Почистити яйця можна за секунду / Фото Freepik

Це працює завдяки нерівномірному розширенню речовин з різною щільністю. Під час варіння м'яка частина білка прилипає до шкаралупи.

Якщо ж яйце швидко охолодити після варіння, воно стискається, а щілини в тріснутій шкаралупі збільшуються. Так між білком та шкаралупою утворюється простір, що полегшує очищення, адже туди потрапляє вода.

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