Швидка паска за годину: рецепт для тих, хто ще хоче все зробити сам

Сучасний темп життя не завжди дозволяє спланувати святкування заздалегідь. Але якщо ви ще хочете зробити паску власноруч, то цей рецепт вас врятує.

Солона паска з шинкою та сиром – це чудова нагода "застрибнути в останній вагон" із великодніми приготуваннями та поєднати улюблені смаки. Як зробити це просто і без клопотів – розповідає TikTok yummy.lera.

Як швидко приготувати паску?

Час : 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

опара:

– 100 мілілітрів теплого молока;

– 8 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 7 – 8 столових ложок борошна;

сирне тісто:

– 2 яйця;

– 2 жовтки;

– 50 грамів цукру;

– 1 чайна ложка цукру;

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– готова опара;

– 600 грамів борошна;

– 150 грамів твердого сиру;

– 150 грамів шинки;

начинка:

– 350 грамів крем-сиру;

– 50 мілілітрів вершків;

– 100 грамів твердого сиру;

– зелень;

глазур:

– 25 грамів вершкового масла;

– 75 мілілітрів вершків;

– 150 грамів сиру;

– куркума.



Паска, яка врятує в останній момент: відео

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Приготування:

Спочатку активуйте дріжджі, змішавши складники для опари та залишивши їх у теплі на 15 хвилин. Для сирного тіста з'єднайте яйця, жовтки, цукор, сіль, м'який сир та вершкове масло міксером на низьких обертах, після чого влийте опару та поступово вмішайте борошно до отримання еластичної, злегка липкої маси. Після півторагодинного відпочинку в теплі обімніть тісто, розділіть на три частини та вмішайте всередину кубики шинки та твердого сиру. Сформовані порції викладіть у форми, дайте їм піднятися протягом 30 хвилин, змастіть яєчно-молочною сумішшю та випікайте при 170 градусів близько пів години. Для начинки збийте вершки з крем-сиром до густини, додайте тертий сир та зелень, а потім наповніть цією сумішшю порожнини всередині пасок, попередньо зрізавши верхівки та вийнявши частину м’якуша. Фінальним штрихом стане золотиста глазур із розтопленого масла, вершків, сиру та дрібки куркуми, якою слід полити готову випічку, прикрасивши її шматочками смаженого бекону та свіжою цибулею.

Традиційні продукти для великоднього кошика

Для наповнення великоднього кошика рекомендується обирати продукти, які добре зберігаються при кімнатній температурі та складають повноцінний холодний обід. Основним елементом є паска та зварені круто яйця, розповідає "Терен".

З м'ясних виробів найкраще підходять запечена буженина, підкопчена домашня ковбаса та шматок сала. Додатково варто покласти корінь свіжого хрону та невелику сільничку, які традиційно використовуються як приправи до м’яса та яєць. Також часто додають порційне вершкове масло та грудку твердого або домашнього сиру.

