Мати під рукою щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Тим паче коли для цього не доводиться витрачати часу та зусиль.

Справжня майстерність – це вміти не приготувати шедевр швидко, а головне – без витрат грошей. Наприклад, ароматне домашнє печиво, яке 24 Канал пропонує відтворити з TikTok nataliia.zhuk. Читайте також "Це смішна історія": чому не може існувати традиційного українського торта "Спартак" Зверніть увагу!



Щоб печиво вийшло більш ароматним та смачним, ви можете замінити олію вершковим маслом у пропорції 1:1, радить портал Shuba. Як приготувати бюджетне та смачне печиво? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру + дрібка солі;

– 70 мілілітрів рослинної олії;

– 50 мілілітрів води;

– 250 грамів борошна;

– 20 грамів какао;

– 8 грамів розпушувача;

– цукрова пудра. Як зробити дешеве домашнє печиво: відео Приготування: Яйце збиваємо з сіллю, цукром та ванільним цукром. Додаємо воду та олію, добре перемішуємо. Просіюємо борошно, розпушувач та какао, замішуємо тісто. Відщипуємо шматочки, формуємо кульки і обвалюємо їх в цукровій пудрі. Викладаємо печиво на деко та випікаємо 10 – 15 хвилин при 180 градусах. Смачного! Яким смаколиком потішити рідних? Якщо є натхнення – потіште рідних тістечками "Їжачок".

Це незмінна класика, яка не втрачає популярності вже поколіннями.