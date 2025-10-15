Коштує копійки та готується за кілька хвилин: дивовижне печиво розлітається в TikTok
- У TikTok набирає популярність рецепт бюджетного печива.
- На його приготування потрібно 20 хвилин та бюджетні інгредієнти.
Мати під рукою щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Тим паче коли для цього не доводиться витрачати часу та зусиль.
Справжня майстерність – це вміти не приготувати шедевр швидко, а головне – без витрат грошей. Наприклад, ароматне домашнє печиво, яке 24 Канал пропонує відтворити з TikTok nataliia.zhuk.
Читайте також "Це смішна історія": чому не може існувати традиційного українського торта "Спартак"
Зверніть увагу!
Щоб печиво вийшло більш ароматним та смачним, ви можете замінити олію вершковим маслом у пропорції 1:1, радить портал Shuba.
Як приготувати бюджетне та смачне печиво?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру + дрібка солі;
– 70 мілілітрів рослинної олії;
– 50 мілілітрів води;
– 250 грамів борошна;
– 20 грамів какао;
– 8 грамів розпушувача;
– цукрова пудра.
Як зробити дешеве домашнє печиво: відео
Приготування:
- Яйце збиваємо з сіллю, цукром та ванільним цукром.
- Додаємо воду та олію, добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно, розпушувач та какао, замішуємо тісто.
- Відщипуємо шматочки, формуємо кульки і обвалюємо їх в цукровій пудрі.
- Викладаємо печиво на деко та випікаємо 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Яким смаколиком потішити рідних?
Якщо є натхнення – потіште рідних тістечками "Їжачок".
Це незмінна класика, яка не втрачає популярності вже поколіннями.