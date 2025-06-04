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4 червня, 10:50
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Без грама борошна: рецепт кабачків, за яким ви захочете готувати їх все літо

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кабачки є улюбленим сезонним продуктом, який можна готувати різними способами.
  • Цей рецепт без грама борошна точно увійде в список ваших улюблених. 

Кабачки точно входять до фаворитів сезону, і кожна господиня повинна вміти готувати їх у різноманітний спосіб. Втім, цей рецепт вам точно захочеться використовувати якомога частіше.

Ці кабачки можуть стати смачним поживним сніданком або ж апетитною закускою під час сімейної трапези. Рулетики виходять вкрай ніжними, а без грама борошна вони ще й не зашкодять фігурі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт кабачкових рулетиків

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 150 грамів бринзи або фети;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– жменя волоських горіхів;
– 2 середніх кабачки;
– 4 яйця;
– зелень до смаку;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Зелень нарізаємо та блендеруємо. Також додаємо часник і горіхи, перебиваємо в однорідну масу.
  2. Додаємо сир і добре перемішуємо вилкою.
  3. Кабачки натираємо, солимо та залишаємо на 10 хвилин, щоб позбутися зайвої води. 
  4. Яйця збиваємо і змішуємо з кабачками.
  5. Добре розігріваємо сковорідку. Викладаємо порцію кабачкової маси, коли вона трішки схопиться – розподіляємо по сковороді у млинець.
  6. Коли млинець знизу буде золотистим – викладаємо начинку та загортаємо млинець у рулет за допомогою лопатки. 
  7. Подаємо рулетики гарячими, можна полити їх топленим вершковим маслом. 

Смачного!

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