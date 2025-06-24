Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Новий смак для звичних буднів: як смачно запекти кролика у рукаві – не рецепт, а знахідка
24 червня, 22:35
2

Новий смак для звичних буднів: як смачно запекти кролика у рукаві – не рецепт, а знахідка

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кролик – чудова можливість урізноманітнити будні. 
  • Його мʼясо завжди виходить ніжним та соковитим. 

Кролик – чудова альтернатива звичним мʼясним стравам. Готувати його дуже легко, а смак завжди виходить неперевершеним.

Ніжний кролик з цитрусовими відтінками стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру. Це мʼясо не лише невибагливе у приготуванні, а й дуже дієтичне, розповідає 24 Канал. 

До теми Відпочинок перетвориться на свято: готуємо медівник за рецептом улюблениці господинь Лілії Цвіт

Рецепт кролика у рукаві

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 700 грамів кролятини;
– половинка апельсину;
– 0,5 яблука твердих сортів;
– 2 столові ложки майонезу;
– спеції та сіль (до смаку).

Приготування

  1. Розділіть тушку кролика уздовж хребта на дві частини.

  2. Ретельно натріть м’ясо сумішшю солі, перцю, улюблених спецій та майонезу.

  3. Поверх викладіть часточки апельсина та нарізане яблуко.

  4. Обережно перекладіть усе у рукав для запікання, зав’яжіть краї.

  5. Готуйте у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом приблизно 45 хвилин.

Смачного!

Його зʼїдають за хвилини: простий рецепт сніданкового паштету. 