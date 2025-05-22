Вийде напрочуд смачно: дрібка якого інгредієнта перетворює звичайні макарони на шедевр
- Додавання кисломолочного сиру до макаронів робить страву ніжною і кремовою.
- Перед подачею рекомендується прикрасити макарони подрібненою зеленню для покращення смаку.
Макарони – це не лише просто, а й дуже смачно. І треба зовсім небагато, аби довести їх смак до справжнього шедевра.
Коли готуватимете макарони наступного разу, обовʼязково поекспериментуйте з додаванням кисломолочного сиру. 24 Канал радить це зробити у спосіб, про який розповідає портал Ukr.Media.
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Як додати кисломолочний сир у макарони
Щоб усе йшло швидко, інгредієнти краще підготувати заздалегідь. Макарони варимо в підсоленій воді до готовності, після чого відкидаємо на друшляк і даємо стекти воді. Ще гарячі макарони перекладаємо в глибоку миску, додаємо до них 2 – 3 столові ложки м’якого сиру.
Улюблений гарнір / Фото Pixabay
Добре все перемішуємо, щоб сир рівномірно розподілився, утворивши ніжну вершкову масу. Перед подачею страву прикрашаємо подрібненою зеленню — петрушкою, кропом або зеленою цибулею.
У результаті отримуємо надзвичайно ніжну, кремову пасту без зайвих витрат. Простота приготування та цікаве поєднання інгредієнтів зробили цей рецепт улюбленцем багатьох родин. Господині відзначають, що добавку охоче просять як діти, так і дорослі.
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