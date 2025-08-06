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6 серпня, 19:16
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Сніданок чи перекус наче з кадру у кіно: як приготувати оригінальну томатну вівсянку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • З правильним рецептом вівсянка може бути вишуканою.
  • Найкраще подавати томатну вівсянку з сиром, авокадо та яйцями пашот. 

Вівсянка може бути не лише смачною, а й вишуканою! Навіть з такого простого інгредієнта можна створити шедевр, якщо знати правильний спосіб.

Пікантна вівсянка з сиром та яйцями пашот – це сніданок, з яким ви відчуєте себе наче в кадрі з фільму. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої будні з рецептом з TikTok kathycoooks.

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Як приготувати томатну вівсянку? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів вівсянки;
– 300 мілілітрів води;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 1 помідор;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 40 грамів сиру;
– 1 чайна ложка олії;
– сіль, перець та зелень до смаку;
для подачі: 
– яйця пашот;
– авокадо. 

Приготування

  1. Часник обсмажуємо на олії. Додаємо томатний соус та зелень і тушкуємо кілька хвилин.
  2. Додаємо вівсянку, заливаємо водою і варимо до готовності.
  3. Наприкінці додаємо сир та спеції, добре перемішуємо, щоб текстура була кремова.
  4. Подаємо з авокадо та яйцями пашот. 

Смачного!

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