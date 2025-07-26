Вам позаздрять навіть англійці: смачнюща вівсянка з сиром та помідорами

Почати день з вівсянки – це точно гарна ідея, якщо вам потрібна порція енергії та гарного настрою.Принаймні, з цим оригінальним рецептом ви отримаєте саме такий результат.

Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко чудово знає, як перетворити на шедевр навіть елементарні буденні страви. 24 Канал рекомендує спробувати вівсянку з сиром, рецептом якої вона поділилася у своєму ТікТок.

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Як приготувати вівсянку з сиром та кабачками?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсянки швидкого приготування;

– помідор;

– 500 мілілітрів води;

– половинка цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 чайна ложка орегано;

– оливкова олія;

– сіль та перець до смаку;

– 6 листочків свіжого базиліка;

– 15 грамів масла;

– 50 грамів пармезану – за бажанням;

– мʼякий сир страчетелла – за бажанням.

Приготування:

Обшпарте помідори окропом, обережно зніміть шкірку й дрібно наріжте м’якоть. На пательні обсмажте нарізану цибулю разом із подрібненим часником до м’якості та прозорості. Додайте подрібнені помідори, приправте сіллю, перцем і орегано. Влийте трохи томатного соусу та тушкуйте на слабкому вогні приблизно 5 хвилин. Потім додайте вівсяні пластівці й необхідну кількість води — готуйте до тієї густоти, яка вам до смаку. Наприкінці додайте вершкове масло, перемішайте масу до однорідності, всипте нарізаний базилік і зніміть з вогню. Для подачі я додала м’який вершковий сир, трохи тертого пармезану й збризнула все оливковою олією. За бажанням можете доповнити страву яйцем пашот, шматочками авокадо або скибочками бекону.

Смачного!

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