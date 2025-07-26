Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко чудово знає, як перетворити на шедевр навіть елементарні буденні страви. 24 Канал рекомендує спробувати вівсянку з сиром, рецептом якої вона поділилася у своєму ТікТок.
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Як приготувати вівсянку з сиром та кабачками?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів вівсянки швидкого приготування;
– помідор;
– 500 мілілітрів води;
– половинка цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 чайна ложка орегано;
– оливкова олія;
– сіль та перець до смаку;
– 6 листочків свіжого базиліка;
– 15 грамів масла;
– 50 грамів пармезану – за бажанням;
– мʼякий сир страчетелла – за бажанням.
Приготування:
Обшпарте помідори окропом, обережно зніміть шкірку й дрібно наріжте м’якоть.
На пательні обсмажте нарізану цибулю разом із подрібненим часником до м’якості та прозорості.
Додайте подрібнені помідори, приправте сіллю, перцем і орегано. Влийте трохи томатного соусу та тушкуйте на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.
Потім додайте вівсяні пластівці й необхідну кількість води — готуйте до тієї густоти, яка вам до смаку.
Наприкінці додайте вершкове масло, перемішайте масу до однорідності, всипте нарізаний базилік і зніміть з вогню.
Для подачі я додала м’який вершковий сир, трохи тертого пармезану й збризнула все оливковою олією.
За бажанням можете доповнити страву яйцем пашот, шматочками авокадо або скибочками бекону.
Смачного!
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