Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко прекрасно знает, как превратить в шедевр даже элементарные будничные блюда. 24 Канал рекомендует попробовать овсянку с сыром, рецептом которой она поделилась в своем ТикТок.

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Как приготовить овсянку с сыром и кабачками?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов овсянки быстрого приготовления;

– помидор;

– 500 миллилитров воды;

– половинка лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 чайная ложка орегано;

– оливковое масло;

– соль и перец по вкусу;

– 6 листочков свежего базилика;

– 15 граммов масла;

– 50 граммов пармезана – по желанию;

– мягкий сыр страчетелла – по желанию.

Приготовление:

Ошпарьте помидоры кипятком, осторожно снимите кожицу и мелко нарежьте мякоть. На сковороде обжарьте нарезанный лук вместе с измельченным чесноком до мягкости и прозрачности. Добавьте измельченные помидоры, приправьте солью, перцем и орегано. Влейте немного томатного соуса и тушите на слабом огне примерно 5 минут. Затем добавьте овсяные хлопья и необходимое количество воды – готовьте до той густоты, которая вам по вкусу. В конце добавьте сливочное масло, перемешайте массу до однородности, всыпьте нарезанный базилик и снимите с огня. Для подачи я добавила мягкий сливочный сыр, немного тертого пармезана и сбрызнула все оливковым маслом. По желанию можете дополнить блюдо яйцом пашот, кусочками авокадо или ломтиками бекона.

Приятного аппетита!

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