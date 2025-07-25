Над этим десертом придется потрудиться, однако результат точно стоит каждой потраченной гривны и секунды. Поверьте, на вашем столе окажется десерт мирового класса. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом победительницы "МастерШеф" Лизы Глинской, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Как приготовить клубничный тирамису?
- Время: 40 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов печенья савоярди;
– 1 килограмм клубники;
сироп-желе:
– 200 миллилитров воды;
– 400 граммов клубники;
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов желатина и 150 миллилитров воды;
крем:
– 500 граммов маскарпоне;
– 500 миллилитров сливок;
– 150 граммов сахара;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Клубнику моем и нарезаем на половинки. Засыпаем сахаром и заливаем водой с желатином.
- Печенье савоярди разрезаем на 3 частицы.
- Взбиваем маскарпоне со сливками и сахаром.
- В форму выкладываем слои маскарпоне, клубника, крем.
- Сверху хорошо смазываем кремом и украшаем клубникой.
- Ставим на несколько часов в холодильник для пропитки.
Приятного аппетита!
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