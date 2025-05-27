Запечена картопелька завжди буде в топі улюблених гарнірів. А з цим рецептом вона буде кращою, ніж ви можете собі уявити.

Досвідчені господині знають: щоб запечена картопля була особливо смачної, спочатку коренеплід слід трішки відварити. Так в духовці виникне хрустка ароматна скоринка, а середина залишиться ніжною, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. До теми Не рецепт, а хіт сезону: як смачно приготувати молоду картоплю – аромат буде на весь район Рецепт смачної запеченої картоплі Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– 100 мілілітрів олії;

– сіль, спеції та лавровий лист;

– дрібка цукру. Приготування: Картоплю очищаємо й нарізаємо шматочками. Опускаємо в холодну воду з сіллю або кількома краплями оцту. Доводимо до кипіння та бланшуємо 2 – 3 хвилини. Потім воду зливаємо, а картоплю просушуємо. В невеликій каструльці або сотейнику розігріваємо олію, знімаємо з вогню та додаємо розчавлений часник. Даємо настоятися до повного охолодження. Додаємо сіль, спеції, лавровий лист і дрібку цукру, перемішуємо. Картоплю перекладаємо в глибоку миску та заливаємо часниковою олією. Ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок був добре вкритий пряною сумішшю. Викладаємо картоплю у форму для запікання або на деко, змащене олією. За бажанням додаємо кілька неочищених зубчиків часнику для більш насиченого аромату. Запікаємо при температурі 170 – 180 градусів приблизно 35 хвилин. Наприкінці температуру збільшуємо, щоб утворилася скоринка. Смачного! Точно вийдуть ідеальними: як правильно варити пельмені.