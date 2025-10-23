Укр Рус
23 жовтня, 20:21
Мʼясо – не єдина опція: смажимо хека на сковороді, щоб не розвалювався і мав хрустку скоринку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Щоб хек не розвалювався, потрібно правильно його розморозити: спочатку у холодильнику, потім при кімнатній температурі.
  • Для приготування хека потрібні прості інгредієнти: сіль, лимонний сік, гірчиця з медом і корицею, кунжут, борошно для панірування, та олія для смаження.

Хек – це популярна та доступна риба, яка стане чудовою альтернативою звичним мʼясним стравам. Він дуже легкий у приготуванні, але треба враховувати кілька варіантів.

Хек продається у замороженому вигляді, тож важливо правильно його підготувати, інакше риба просто розлізеться. Спершу хека треба поставити у холодильник, і лише потім – виставляти на кімнатну температуру. А потім залишається лише посмажити рибку, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом Cookpad

Як смачно посмажити хека? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 хеки;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка гірчиці з медом і корицею;
– 1 столова ложка кунжуту;
– борошно для панірування;
– олія для смаження. 

Приготування

  1. Рибу ретельно очистіть від луски, плавників і чорної плівки.
  2. Промийте хек під проточною водою та наріжте порційними шматочками завширшки приблизно 1,5 – 2 сантиметри.
  3. Додайте до риби сіль, лимонний сік, гірчицю та дрібку кориці.
  4. Всипте кунжут і добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
  5. Залиште рибу маринуватися на 30 – 60 хвилин.
  6. Кожен шматочок обваляйте в пшеничному борошні.
  7. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте хек з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

