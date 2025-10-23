Мясо – не единственная опция: жарим хека на сковороде, чтобы не разваливался и имел хрустящую корочку
- Чтобы хек не разваливался, нужно правильно его разморозить: сначала в холодильнике, потом при комнатной температуре.
- Для приготовления хека нужны простые ингредиенты: соль, лимонный сок, горчица с медом и корицей, кунжут, мука для панировки, и масло для жарки.
Хек – это популярная и доступная рыба, которая станет отличной альтернативой привычным мясным блюдам. Он очень легкий в приготовлении, но надо учитывать несколько вариантов.
Хек продается в замороженном виде, поэтому важно правильно его подготовить, иначе рыба просто разлезется. Сначала хека надо поставить в холодильник, и только потом – выставлять на комнатную температуру. А потом остается только пожарить рыбку, что 24 Канал предлагает сделать по рецепту Cookpad.
Читайте также 10 минут – вся семья просит готовить только их: быстрые пирожки на кефире
Как вкусно пожарить хека?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 хека;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка горчицы с медом и корицей;
– 1 столовая ложка кунжута;
– мука для панировки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Рыбу тщательно очистите от чешуи, плавников и черной пленки.
- Промойте хек под проточной водой и нарежьте порционными кусочками шириной примерно 1,5 – 2 сантиметра.
- Добавьте к рыбе соль, лимонный сок, горчицу и щепотку корицы.
- Всыпьте кунжут и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Оставьте рыбу мариноваться на 30 – 60 минут.
- Каждый кусочек обваляйте в пшеничной муке.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте хек с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
А еще вам может понравиться жареный хек с луком из TikTok cook_with_alina_.
Что интересного можно приготовить?
Если не хочется добавлять себе забот, то можно пожарить баклажаны с чесноком.
Когда-то это была популярная закуска, которую подавали только на праздники.