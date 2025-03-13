М'ясо буде танути у роті: цей інгредієнт впорається навіть з прожилками

Тушковане м'ясо чудово доповнює улюблені гарніри. І важливо попіклуватися про те, аби в ньому не було ані натяку на жорсткість.

Звісно, секрет ніжного тушкованого м'яса насамперед полягає у правильному виборі продукту. Проте ніколи не завадить підстрахування, особливо, коли йдеться про кілька секунд, розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.

Читайте також Той самий "Морський мотив": салат за 5 хвилин, який пам'ятають з дитинства

Як гарантувати ніжність м'яса

Яке б м'ясо ви не тушкували, обов'язково додайте на пательню трішки яблучного оцту. Кислота "зв'яже" волокна м'яса, тому сік не буде витікати, завдяки чому результат вийде вкрай ніжним.

Простий секрет – ідеальний результат / Фото Freepik

Додавати оцет можна через якийсь час після початку приготування. Завдяки цьому секрету м'ясо почне готувати зсередини, тому на виході ви отримаєте дуже ніжну страву, навіть якщо м'ясо було жорстким або з проділками.

Зберігаємо на Великдень: яєчний салат, який всі хвалитимуть.