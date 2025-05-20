Результат буде феноменальним: у чому знамениті шеф-кухарі варять картоплю
- Кулінарка Розмарі Гілл рекомендує варити картоплю у молоці для отримання найсмачнішого пюре.
- Молоко зберігає крохмаль, що дозволяє отримати шовковисте та кремове пюре без додавання жирних вершків.
Варена картопля – один з найпопулярніших гарнірів. Однак досвідчені кулінари зазначають, що зазвичай господині не отримують той результат, якого можна очікувати від улюбленого пюре.
Виявляться, що варити картоплю у воді – точно не найкраще рішення. 24 Канал пропонує звернути увагу на пораду популярної кулінарки Розмарі Гілл, якою вона поділилася на своїй сторінці у ТікТок.
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У чому найкраще варити картоплю
За словами кулінарки, варити картоплю найкраще у молоці. Саме ця рідина дозволить отримати найсмачніше пюре, яке ви коли-небудь готували.
Улюблене поєднання / Фото Pixabay
Картопля схожа на макарони. Вона виділяє крохмаль у рідину, в якій вариться. І він стає "рідким золотом", що дозволяє нам отримати пишне, шовковисте, кремове пюре,
– пояснила Розмарі Гілл.
Молоко дозволяє зберегти весь крохмаль та заміняє жирні вершки, які часто додають при приготуванні пюре.
Коли картопля вариться у молоці, все, що потрібно – розімнути її в тій самій каструлі. І тоді ваше пюре вийде ніжним, вершковим та шовковим, як ніколи.
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