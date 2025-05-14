Смакуватиме і точно не зашкодить: як вибрати капусту без нітратів

Почався сезон ранніх овочів, і важко встояти перед спокусою збагатити ними свій раціон. Однак треба бути обачним, аби не нарватися на продукт, сповнений нітратів.

Нітрати часто використовують для пришвидшення росту овочів, однак це точно не те, що вам хочеться придбати. Як правильно обирати капусту – розповідає 24 Канал.

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Як обрати капусту без нітратів

Спочатку зверніть увагу на щільність качана. Якщо він твердий як камінь – це може бути ознакою "пришвидшення" його росту.

Вчимося обирати капусту / Фото Freepik

Важливо добре розгледіти колір. Він повинен бути без яскраво-зелених чи синьо-фіолетових відтінків. Як кажуть експерти, яскраво-зелений колір на ранній капусті майже напевно свідчить про нітрати. Темні плями та жовтизна також свідчать про хворобу або "перегодовування" хімією.

Також зважте капусту у руці. Ідеально, якщо воно невелика на вигляд, але відчувається важкою як для свого розміру.

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