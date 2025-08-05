Оливкова олія – важливий додаток до салатів та багатьох страв. Це товар не з дешевих, тому варто знати, як купувати лише якісний товар.

Якість оливкової олії можна перевірити удома, однак немає жодної гарантії, що вам вдасться повернути товар та гроші. Як обирати оливкову олію в магазині, щоб купити товар найвищої якості – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok o_gorodnik.

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Як вибрати якісну оливкову олію?

Найперше зверніть увагу на етикетку. Шукайте абревіатуру DOP, IGP або PDO. Вони позначають регіон, де були вирощені оливки, і є підтвердженням оригінальності продукту.

Купуємо найкраще / Фото Pixabay

Купуйте оливкову олію виключно у темному склі. Цей продукт не любить сонячного проміння, тому не спокушайтеся навіть на нижчу ціну.

Також зверніть увагу на показник Acidity – кислотності. Чим він нижчий – тим краща оливкова олія. Втім, якщо ви використовуєте її для смаження, тому можете купити товар з рівнем кислотності вище 1%.

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