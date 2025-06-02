Як визначити, що авокадо стигле: ці прості хитрощі завжди діють

Авокадо – популярний фрукт, відомий своєю кремовою консистенцією та насиченим смаком. Але мало хто знає, що він не дозріває, поки ще на дереві, а вже після того, як його зберуть.

Однак, купівля авокадо часто може бути схожою на лотерею, адже важко визначити дійсно дозріле. Вранці, розрізавши його і виявивши "камінь", настає розчарування – смачний сніданок зіпсовано. Як зрозуміти, що авокадо достигле, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

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Як точно визначити, чи стигле авокадо

Перед покупкою авокадо рекомендується уважно оглянути його. Ключовий показник стиглості можна знайти на верхівці авокадо, де плодоніжка, яку часто називають дерев'янистим вузлом. Якщо вона має коричневий колір, варто уникати купівлі такого авокадо. Замість цього шукайте авокадо зі зрізаною плодоніжкою і зеленим дном, оскільки вони, швидше за все, стиглі й готові до вживання.

Експерти попереджають, що хоча багато споживачів звертають увагу на колір авокадо як на ключовий показник стиглості, він не завжди може бути найнадійнішим. Тому радять:

оглядаючи авокадо, шукайте ті, що мають темніший колір – це може свідчити про стиглість;

потримайте авокадо в долоні;

перевірте його на пружність, злегка стиснувши, але не кінчиками пальців, адже це може призвести до появи синців.



Ознаки стиглого авокадо / Фото Unsplash

У пошуках ідеального авокадо споживачі повинні знати, що тверда зовнішня поверхня вказує на те, що плід ще не дозрів. Йому ще потрібно 4 – 5 днів. Якщо ж шкірка має ознаки "ламання" – авокадо майже стигло.

Натомість перестиглий авокадо має видимі вм'ятини, коричневий або жовтий внутрішній м'якуш і запах, що нагадує прогірклий або кабачковий.

А ви знаєте: чому млинці виходять товстими і твердими.