Занадто густе тісто – найімовірніша причина неідеальних млинців. Чому так виходить розповідає 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Чому млинці товсті та тверді

Експерти виділили кілька факторів, які можуть вплинути на текстуру та якість млинців. Перевантаження тіста яйцями може призвести до отримання гумової консистенції.

Також температура сковорідки відіграє вирішальну роль: якщо сковорідка недостатньо нагріта, млинці можуть стати товстими й твердими через нерівномірне прожарювання.

Крім того, використання занадто великої кількості тіста може призвести до утворення надмірно товстих млинців. Рекомендують використовувати один неповний черпак тіста для кожного млинця і виливати його, нахиляючи сковорідку.

Вибір інгредієнтів також суттєво впливає на результат. Млинці, приготовані на кефірі, як правило, товщі, ніж ті, що готуються на молоці, а з більш солодкого тіста зазвичай виходять тонші млинці, ніж з кислого.

Секрети ідеальних млинців / Фото Unsplash

Ще один момент, на який слід звернути увагу, – це використання непросіяного борошна. Це може призвести до того, що млинці будуть товстішими.

А, щоб тісто вийшло ідеальним, важливо дати йому відпочити хоча б 15 хвилин. Так інгредієнти зв'яжуться між собою.

Ці поради слугують цінним керівництвом як для аматорів, так і для досвідчених кухарів, які прагнуть вдосконалити свої навички випікання млинців.

До слова, картопляне пюре буде смачнішим, якщо додати всього 1 продукт.