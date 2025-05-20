Справжній делікатес: експерт розповів, як вибрати найсмачнішу червону ікру

Червона ікра – делікатес, який часто асоціюється з розкішшю, має значну ціну. Щоб переконатися, що споживачі не викидають свої гроші на вітер, важливо розпізнати ознаки якісної та неякісної продукції.

Експерт розповідає, як вибрати найсмачнішу червону ікру та на що звернути увагу, пише 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Як вибрати найсмачнішу червону ікру

Упаковка – жерстяна банка

При виборі ікри експерти радять споживачам шукати упаковки з позначкою "ДСТУ".

Важливе значення має і походження ікри, при цьому перевага надається продукції з таких відомих регіонів, як Камчатка та Сахалін.

Слід також оглянути банку на предмет зовнішніх пошкоджень. Банка ні в якому разі не повинна бути роздутою. Таку банку інакше називають "бомбаж", і це вірна ознака наявності в ікрі неприпустимих видів мікробів,

– зазначила експерт.

Слід уникати придбання ікри, якщо помітні будь-які ознаки здуття. Такий стан може свідчити про псування продукту, що робить його потенційно небезпечним для здоров'я.

Упаковка – скло або без упаковки

Експерт надав рекомендації щодо вибору високоякісної ікри, незалежно від того, чи купується вона у скляній банці, чи на вагу. Оцінюючи ікру першого сорту, споживачі повинні шукати ікринки, які є цілими, однорідними за кольором і розміром, а не злиплими між собою.

Крім того, ключовим показником якості є поведінка ікри при перевертанні банки: вона повинна залишатися стабільною і не розтікатися по стінках місткості. Якщо ікра демонструє такий рух, це може свідчити про надлишок рідини, відомий як "джус", що може зменшити реальну кількість ікри, яку ви купуєте.

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