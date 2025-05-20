Експерт розповідає, як вибрати найсмачнішу червону ікру та на що звернути увагу, пише 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Як вибрати найсмачнішу червону ікру

Упаковка – жерстяна банка

При виборі ікри експерти радять споживачам шукати упаковки з позначкою "ДСТУ".

Важливе значення має і походження ікри, при цьому перевага надається продукції з таких відомих регіонів, як Камчатка та Сахалін.

Слід також оглянути банку на предмет зовнішніх пошкоджень. Банка ні в якому разі не повинна бути роздутою. Таку банку інакше називають "бомбаж", і це вірна ознака наявності в ікрі неприпустимих видів мікробів,

– зазначила експерт.

Слід уникати придбання ікри, якщо помітні будь-які ознаки здуття. Такий стан може свідчити про псування продукту, що робить його потенційно небезпечним для здоров'я.

Упаковка – скло або без упаковки

Експерт надав рекомендації щодо вибору високоякісної ікри, незалежно від того, чи купується вона у скляній банці, чи на вагу. Оцінюючи ікру першого сорту, споживачі повинні шукати ікринки, які є цілими, однорідними за кольором і розміром, а не злиплими між собою.

Крім того, ключовим показником якості є поведінка ікри при перевертанні банки: вона повинна залишатися стабільною і не розтікатися по стінках місткості. Якщо ікра демонструє такий рух, це може свідчити про надлишок рідини, відомий як "джус", що може зменшити реальну кількість ікри, яку ви купуєте.

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