Эксперт рассказывает, как выбрать самую вкусную красную икру и на что обратить внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Как выбрать самую вкусную красную икру

Упаковка – жестяная банка

При выборе икры эксперты советуют потребителям искать упаковки с пометкой "ДСТУ".

Важное значение имеет и происхождение икры, при этом предпочтение отдается продукции из таких известных регионов, как Камчатка и Сахалин.

Следует также осмотреть банку на предмет внешних повреждений. Банка ни в коем случае не должна быть раздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов,

– отметила эксперт.

Следует избегать приобретения икры, если заметны какие-либо признаки вздутия. Такое состояние может свидетельствовать о порче продукта, что делает его потенциально опасным для здоровья.

Упаковка – стекло или без упаковки

Эксперт предоставил рекомендации по выбору высококачественной икры, независимо от того, покупается ли она в стеклянной банке, или на вес. Оценивая икру первого сорта, потребители должны искать икринки, которые являются целыми, однородными по цвету и размеру, а не слипшимися между собой.

Кроме того, ключевым показателем качества является поведение икры при переворачивании банки: она должна оставаться стабильной и не растекаться по стенкам емкости. Если икра демонстрирует такое движение, это может свидетельствовать об избытке жидкости, известный как "джус", что может уменьшить реальное количество икры, которую вы покупаете.

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