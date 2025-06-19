Не все те коньяк, що так називається: як відрізнити оригінал від підробки

Коньяк – один з найпопулярніших алкогольних напоїв, коли мова йде про дозвілля з близькими. І щоб максимально насолодитися моментом, потрібно обирати перевірену продукцію.

Витримка, етикетка та ціна – далеко не єдині показники, на які варто звертати увагу при виборі коньяку. У чому ще різниця між якісним напоєм та фальсифікатом – розкаже 24 Канал.

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Як відрізнити коньяк від підробки

Найперше зверніть увагу, де зберігається напій. Коньяк не любить сонця, тому якщо промені потрапляють на пляшку – краще обрати інший товар.

Обовʼязково візьміть пляшку та переверніть. Натуральний коньяк, стікаючи, залишатиме чіткі сліди. З денця будуть крапати важкі краплі.

Це ж має трапитися, коли ви налиєте напій у бокал. На склі мають залишатися "слізки" – спирт випаровується, а на стінках залишаються ефірні олії.

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