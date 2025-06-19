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19 червня, 01:02
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Не все те коньяк, що так називається: як відрізнити оригінал від підробки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Коньяк слід зберігати подалі від сонячних променів, щоб уникнути псування продукту.
  • Натуральний коньяк залишає чіткі сліди на склі.

Коньяк – один з найпопулярніших алкогольних напоїв, коли мова йде про дозвілля з близькими. І щоб максимально насолодитися моментом, потрібно обирати перевірену продукцію.

Витримка, етикетка та ціна – далеко не єдині показники, на які варто звертати увагу при виборі коньяку. У чому ще різниця між якісним напоєм та фальсифікатом – розкаже 24 Канал

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Як відрізнити коньяк від підробки 

Найперше зверніть увагу, де зберігається напій. Коньяк не любить сонця, тому якщо промені потрапляють на пляшку – краще обрати інший товар. 

Обовʼязково візьміть пляшку та переверніть. Натуральний коньяк, стікаючи, залишатиме чіткі сліди. З денця будуть крапати важкі краплі. 

Це ж має трапитися, коли ви налиєте напій у бокал. На склі мають залишатися "слізки" – спирт випаровується, а на стінках залишаються ефірні олії. 

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